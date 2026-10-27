‘Pesadilla en la calle’ del tipo de cambio: Peso pierde sus ganancias del lunes ante el dólar

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 27 de octubre.

El peso mexicano pierde todas las ganancias que acumuló el lunes ante el dólar, en medio de un mayor fortalecimiento del dólar previó a la nueva decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El mercado espera que la Fed conserve la tasa de interés sin cambios al menos en este encuentro. El presidente Kevin Warsh —quien ha evitado ofrecer orientaciones sobre futuras decisiones—, se enfrentará a una prueba delicada durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

Es poco probable que aporte mucha información sobre lo que ocurrirá en diciembre; no obstante, es posible que tampoco desee disuadir al mercado de su actual expectativa de una subida a la tasa de interés.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY 27 de octubre?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso mexicano se deprecia 0.50 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.66 unidades, 11 centavos más con respecto al cierre del lunes 26 de octubre.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex. señaló que el peso mexicano está en el top 2 de las monedas de países emergentes con mayor depreciación ante el dólar.

“El tipo de cambio muestra una tendencia al alza; por su parte, la curva de volatilidad implícita refleja una mayor expectativa de apreciación del dólar a muy corto plazo”, indicó.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.12 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.05 unidades en la sesión de este martes 27 de octubre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.99 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.36 por ciento.

En tanto, las divisas más depreciadas son, la corona checa con 0.21 por ciento, el yen japonés con 0.20 por ciento, el euro con 0.20 por ciento, el florín húngaro con 0.19 por ciento y la corona danesa con 0.19 por ciento.

Con información de Bloomberg