Peso ‘exorciza’ las pérdidas ante el dólar: ¿Cuánto gana este lunes 26 de octubre?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias hoy 26 de octubre.

El peso mexicano inicia la última semana de octubre con ganancias ante el dólar, mientras que en mercados internacionales la reeleción de Lula da Silva ‘tiró’ la Bolsa de Brasil.

La Bolsa de Sao Paulo tuvo que activar el mecanismo ‘circuit breaker’ durante al menos media hora después de que inició actividades con una caída de más de 10 por ciento.

Entre las acciones que más valor pierden este 26 de octubre están las de Petrobras, la petrolera estatal brasileña, y las del banco Itaú. El real llegó a depreciarse alrededor de 12 por ciento contra el billete verde.

Esta es la apreciación del peso ante el dólar

Las cifras de Bloomberg indican que el peso se aprecia 0.53 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.55 unidades, 11 centavos menos con respecto al cierre del viernes 23 de octubre.

“Este comportamiento se debe a que los inversionistas están reduciendo su exposición al real brasileño y favoreciendo otras monedas de la región. Esto sugiere que el mercado está interpretando la reelección de Lula como un factor de riesgo específico para Brasil, en lugar de un deterioro generalizado de la percepción de riesgo sobre las economías latinoamericanas”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.05 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.01 unidades por cada billete verde en la sesión de este lunes 26 de octubre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.97 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.30 por ciento.

Entre las monedas que se aprecian ante el dólar están el shekel israelí con 0.90 por ciento; el rublo ruso con 0.17 por ciento; el peso colombiano con 0.11 por ciento, y el yuan chino con 0.03 por ciento.