Correcciones en el mercado ayudan al peso: ¿Cuánto se aprecia este viernes?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este viernes 23 de octubre.

Tras dos sesiones con presión, el peso mexicano gana al dólar este viernes 23 de septiembre como parte de correcciones en el mercado, aunque los especialistas operan aún con cautela.

El petróleo Brent cotiza en su nivel más alto desde mayo, ya que la intensificación de los ataques contra Arabia Saudita se sumó a las preocupaciones sobre el suministro.

Este viernes 23 de octubre, la mezcla Brent se vende en 116 dólares el barril, lo que representa un alza de 5 por ciento en lo que va de la semana. Los militantes hutíes, respaldados por Irán, reivindicaron los recientes ataques contra el puerto saudí de Yanbu.

¿Cuánto gana el peso al dólar HOY 23 de octubre?

Hasta el momento los datos de Bloomberg reflejan que el tipo de cambio se ubica en los 18.66 pesos por dólar, una apreciación de 5 centavos en comparación con el cierre del jueves 22 de octubre.

No obstante, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, indicó que las presiones al alza para el tipo de cambio siguen determinadas por una combinación de factores:

El desmantelamiento de posturas de carry trade ante la expectativa de un menor diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

La posibilidad de que el dólar se vuelva a fortalecer si la Reserva Federal sube su tasa antes de que termine el año.

Mayor aversión al riesgo sobre México.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 19.12 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.10 unidades en la sesión de este viernes 23 de octubre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.98 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.26 por ciento.

Las monedas más apreciadas ante el dólar son el rublo ruso con 1.31 por ciento; el yen japonés con 0.27 por ciento; el dólar canadiense con 0.26 por ciento; el dólar neozelandés con 0.21 por ciento, y el shekel israelí con 0.16 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg