Peso ‘resiente’ dato de inflación en México: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas este jueves 22 de octubre.

El peso mexicano se deprecia levemente ante el dólar en la sesión de este jueves 22 de octubre, derivado de una mayor aversión al riesgo global por el incremento de las tensiones en la guerra de EU contra Irán.

Según los datos de Bloomberg, el peso se deprecia 0.11 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.70 unidades, 3 centavos más en comparación con el cierre del miércoles 21 de octubre.

“La depreciación del peso ocurre en un entorno de mayor aversión al riesgo global y de la publicación de la inflación en México, que disminuye el espacio para que el Banco de México pueda volver a recortar la tasa de interés”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

La inflación en México se aceleró a 3.62 por ciento en la primera quincena de octubre, por arriba de la previsión de los analistas. En el caso de alimentos, el tomate verde y la calabaza fueron de los insumos que más subieron de precio.

Según datos de Banamex, el dólar se vende en 19.18 pesos cada uno, mientras que el precio de compra es de 18.10 unidades en la sesión de este jueves 22 de octubre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.01 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.27 por ciento.

Las monedas que más se deprecian ante el dólar este jueves 22 de octubre son el rand sudafricano con 0.86 por ciento; el peso chileno con 0.69 por ciento; el shekel israelí con 0.67 por ciento; el zloty polaco con 0.55 por ciento, y el florín húngaro con 0.48 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg