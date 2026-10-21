Cuando la ‘maldad’ del dólar acecha al peso: Se deprecia más de 1% este miércoles

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este miércoles 21 de octubre.

El peso mexicano se ‘descalabra’ ante el dólar debido al nerviosismo del mercado por la guerra en Irán y la expectativa de aumentos a la tasa de interés de la Reserva Federal.

Esos movimientos reducirían aún más el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México. De hecho, de acuerdo con la Encuesta Citi, los analistas esperan que la tasa de interés del Banxico no tenga movimientos ni en 2026 ni 2027.

El consenso de los economistas encuestados también empeoró el pronóstico para el tipo de cambio pues ahora calculan que el dólar cerrará 2026 en 18.20 pesos.

¿Cuánto cae el peso ante el dólar HOY 21 de octubre?

Cifras de Bloomberg muestran que el peso se deprecia 1.15 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.63 unidades, 21 centavos más con respecto al cierre del martes 20 de octubre.

“El peso mexicano es la divisa más depreciada en la sesión, debido a que continúa el desmantelamiento de posiciones de carry trade, ante la reducción del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

La especialista recordó que según el pronóstico del mercado, la Fed subirá su tasa de interés en 25 puntos base en la reunión de diciembre, lo que disminuiría aún más el atractivo de mantener posiciones en pesos.

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende por arriba en los 19 pesos. Banamex informó que el precio de venta es de 19.12 unidades, mientras que el precio de compra es de 18.10 pesos por dólar.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.10 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.31 por ciento.

El peso es la moneda más depreciada ante el dólar en la sesión de este 21 de octubre. Le siguen el peso colombiano con 0.59 por ciento; el florín húngaro con 0.32 por ciento; el peso chileno con 0.23 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.10 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg