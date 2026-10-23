CDMX será un refri este sábado: Activan alerta por temperaturas de hasta 4°C en 5 alcaldías

Así estará el clima para la Ciudad de México el sábado 24 de octubre.

¡Aguas con el frío en la Ciudad de México! El Gobierno capitalino emitió una alerta para el penúltimo fin de semana de octubre, mientras varios estados del país serán afectados con lluvia y bajas temperaturas por el frente frío número 3.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta amarilla para la madrugada del sábado 24 de octubre porque se esperan bajas temperaturas para varias alcaldías de la Ciudad de México.

Las alcaldías donde se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

Por ello, se recomienda a la población que se mantenga abrigada, que evite cambios bruscos de temperatura, que ingiera abundante agua, frutas y verduras, así como resguardar a mascotas para que no pasen frío.

Además del frío amanecer en la CDMX, se espera cielo nublado durante el día y temperaturas bajas durante la noche.

Llega el Frente frío 3 al norte de México

La entrada del frente frío número 3 causará lluvias muy fuertes desde la tarde y noche de este viernes en estados del norte como Sonora y Chihuahua. Por este fenómeno se esperan lluvias aisladas el sábado para Morelos y el Estado de México, entre otras entidades.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el domingo 25 de octubre se esperan intervalos de chubascos en diversas entidades, entre ellas el Estado de México y la Ciudad de México. También se esperan rachas de viento de 30 a 50 km/h.

También se prevén intervalos de chubascos para la Ciudad de México el lunes 26 de octubre y el martes.

Los efectos del tercer frente frío comienzan mientras aún está presente el frente frío núm. 2, que mantiene viento y oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec.