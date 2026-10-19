Frente frío 2 y ‘Trudy’ harán de las suyas: ¿Qué estados tendrán lluvias intensas?

El frente frío 2 mantendrá las lluvias en el sureste, mientras Trudy se debilita frente a las costas de Jalisco y Nayarit. (Cuartoscuro).

¿Ya viste cuál paraguas de Temu comprarte? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío número 2 provocará lluvias torrenciales en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco este lunes, y advirtió que para el miércoles se prevé la aproximación del frente frío 3 al noroeste del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, las precipitaciones más intensas, de entre 150 y 250 milímetros, se esperan en el sur de Veracruz y el oeste de Tabasco. También se prevén lluvias intensas en el noreste de Oaxaca y el noroeste de Chiapas, así como precipitaciones muy fuertes en el norte de Yucatán y Quintana Roo.

Se estiman rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas del Golfo de México y el sureste del país.

El SMN también pronosticó oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas del sur de Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, así como en el Golfo de Tehuantepec. En las costas de Campeche, las olas podrían alcanzar entre uno y dos metros.

‘Trudy’ se debilita en el Pacífico

El ciclón tropical Trudy, ubicado frente a las costas del Pacífico central mexicano, ocasionará lluvias fuertes en la costa de Jalisco, además de viento con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora y oleaje de entre dos y tres metros. El sistema también provocará chubascos en el sur de Baja California Sur.

Las precipitaciones se extenderán a otras regiones del país. Se esperan lluvias fuertes en el este de Michoacán, el centro de Puebla, el suroeste del Estado de México y el suroeste y sureste de Guerrero.

La Ciudad de México tendrá intervalos de chubascos, al igual que Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

¿Dónde habrá más calor?

En contraste, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 grados Celsius en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa. También se esperan valores de entre 30 y 35 grados en regiones de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para este martes 20 de octubre, el frente frío número 2 continuará sobre el norte de la península de Yucatán y mantendrá las condiciones para lluvias intensas en el norte y sur de Veracruz, así como precipitaciones muy fuertes en el oeste de Tabasco, el noreste de Oaxaca y el norte de Chiapas.

Trudy, en tanto, se debilitará gradualmente frente a las costas de Jalisco y Nayarit hasta dejar de afectar al territorio nacional.