Clima en CDMX y Edomex: Frente frío 2 provocará hasta 10 grados este martes 20 de octubre

Así estará el clima para la CDMX y el Estado de México este 19 de octubre.

El clima en el Valle de México este martes 20 de octubre presentará condiciones de cielo nublado y un ambiente fresco a templado. Se esperan temperaturas mínimas desde 6.0°C en Toluca hasta 10.7°C en Ecatepec, según el pronóstico.

Cielo nublado sobre el Valle de México, anticipando un día fresco.

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex este martes?

En Ciudad de México, la temperatura mínima alcanzará los 10.0°C y la máxima será de 20.3°C. Naucalpan tendrá un rango similar, con mínimas de 9.7°C y máximas de 20.0°C ante el frente frío 2.

Toluca se posiciona como la ciudad más fría de la zona, con una mínima de 6.0°C y una máxima que no superará los 18.3°C. Mientras tanto, Ecatepec registrará una mínima de 10.7°C y una máxima de 21.7°C.

¿Habrá lluvias o viento fuerte en el Valle de México?

Las condiciones generales para el martes indican cielo nublado en toda la región del Valle de México. Aunque no se anticipan lluvias importantes, la nubosidad ayudará a mantener un ambiente fresco durante el día.

El viento soplará de forma ligera a moderada en las diferentes ciudades. En Ciudad de México y Naucalpan, se esperan vientos de 10 km/h. Ecatepec tendrá ráfagas un poco más fuertes, de hasta 11 km/h.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para el Valle de México es el siguiente:

Martes 20 de octubre: Máxima de 22°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

Miércoles 21 de octubre: Máxima de 20°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Jueves 22 de octubre: Máxima de 19°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un ligero descenso en las temperaturas máximas, con el miércoles y jueves manteniendo un ambiente fresco. Las mínimas se mantendrán estables, principalmente por el efecto de una masa de aire polar en el país.

¿Cómo prepararse para el fresco en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas, especialmente en las mañanas y noches, se recomienda abrigarse bien. Es importante proteger a niños y adultos mayores para evitar enfermedades respiratorias comunes de la temporada.

Se aconseja usar varias capas de ropa para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Aunque no se esperan lluvias fuertes, llevar un paraguas ligero puede ser útil por si hay sorpresas.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.