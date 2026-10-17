Lloverá sobre mojado: Sheinbaum alerta por ‘Trudy’ y frente frío 2; estos son los 9 estados con lluvias

Huracán ‘Trudy’ y frente frío 2 provocarán lluvias: estos son los estados afectados. (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió una advertencia a la población por lluvias continuas durante las próximas 36 a 48 horas en nueve entidades del país por el paso del huracán ‘Trudy’ por el océano Pacífico y el frente frío número 2.

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades, Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz tendrán precipitaciones durante los próximos días.

Mientras, en el Golfo de México, la Secretaría de Marina ordenó el cierre de los puertos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

“Exhortamos a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy, categoría 1, en el océano Pacífico y el frente frío número 2 en el golfo de México”, escribió la mandataria en su cuenta de X.

El paso del sistema ya provocó afectaciones en Colima; por ello, se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones de las autoridades en caso de que sea necesaria una evacuación o ante el pronóstico de inundaciones en algunas regiones.

‘Trudy’ se fortalece a categoría 2 cerca de las costas

El huracán ‘Trudy’ se acerca a las costas de Jalisco y Colima, en el Pacífico mexicano, con pronósticos de lluvias torrenciales, rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y oleaje de siete metros. Este sábado, el ciclón se fortaleció a categoría 2.

Para la madrugada del domingo podría ubicarse a 80 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y, por la tarde, a 85 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, todavía como huracán de categoría 2.

El lunes se debilitaría a categoría 1 y posteriormente a tormenta tropical; el martes seguiría frente a Baja California Sur y el miércoles podría convertirse en un sistema postropical al sur-sureste de Cabo San Lucas.

Las lluvias atribuidas a ‘Trudy’ ya provocaron el jueves inundaciones, árboles caídos y vehículos varados en Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, donde el bulevar Miguel de la Madrid quedó temporalmente intransitable, según reportes de Protección Civil.

En Colima, ‘Simón’ dañó al menos 58 viviendas en Manzanillo y obligó a resguardar a 177 personas en refugios temporales.

El SMN informó que ‘Simón’ se degradó el viernes a una baja presión remanente al sur de Baja California Sur y dejó de representar peligro para el territorio nacional.

De forma paralela, el frente frío número 2 ocasionará lluvias torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico.

Con información de EFE.