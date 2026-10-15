‘Trudy’ se intensifica a huracán categoría 1, cerca de Acapulco, Guerrero: ¿Dónde habrá lluvias HOY?

‘Trudy’ se intensificó a huracán categoría 1 en el Pacífico.

El huracán ‘Trudy’ se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, cerca de las costas de Acapulco, Guerrero.

La Conagua prevé que ‘Trudy’ provocará lluvias intensas en Oaxaca y precipitaciones muy fuertes en Guerrero, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

A las 06:00 horas, el centro del ciclón ‘Trudy’ se localizaba aproximadamente a 465 kilómetros (km) al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con el reporte meteorológico, ‘Trudy’ presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 150 km/h y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 15 km/h.

¿Dónde habrá lluvias HOY por el huracán ‘Trudy’?

La circulación del huracán ‘Trudy’ ocasionará lluvias intensas en el sur del país. Estos son los estados y las condiciones previstas:

Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm): Oaxaca, en las regiones noreste y suroeste.

Oaxaca, en las regiones noreste y suroeste. Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm: Guerrero, en las regiones oeste, sur y este.

Además, se pronostican vientos sostenidos de 30 a 40 km/h, con rachas de entre 50 y 70 km/h, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias podrían provocar deslaves, el incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical ‘Simon’?

La tormenta tropical ‘Simon’ se localizaba a 325 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 430 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema ‘Simon’ presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h, con rachas de hasta 110 km/h, y permanece estacionario. Debido a su debilitamiento, no genera efectos en territorio mexicano, de acuerdo con el reporte meteorológico.

Es importante evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, mantenerse alejado de zonas propensas a deslaves y extremar precauciones en las áreas costeras por los fuertes vientos y el oleaje elevado.

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas, se recomienda a la población de las zonas afectadas mantenerse informada a través de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las indicaciones de Protección Civil.