¡Alerta en el Pacífico! ‘Simón’ pierde fuerza mientras ‘Trudy’ amenaza con llegar a huracán categoría 4

Huracán ‘Simón’ sigue provocando estragos en varios estados y comienza la trayectoria de la tormenta tropical Trudy desde el sur del país.

‘Simón’ mantiene la categoría 2, pero las proyecciones sugieren que no impactará en Jalisco, como se había previsto. El fenómeno se dirige hacia el oeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora, con dirección a Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ‘Simón’ perderá fuerza en las próximas horas. Para el viernes se degradará a categoría 1 y, antes de tocar tierra en Baja California Sur, pasará a tormenta tropical el sábado 17.

Este miércoles 14 de octubre, ‘Simón’ se encuentra a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco, y 385 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Aunque provocará estragos durante los próximos días, principalmente por las intensas lluvias que provoca en Jalisco, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y otros estados.

Comienza desplazamiento de ‘Trudy’

Las lluvias no terminarán en las costas del océano Pacífico. Mientras ‘Simón’ se degrada, la tormenta tropical ‘Trudy’ ganará fuerza.

El SMN informó sobre la formación de un nuevo sistema en el sur del país. Exactamente, se localiza a 560 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 650 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

El desplazamiento del fenómeno es hacia el oeste-noroeste, a 17 kilómetros por hora. La tormenta tropical mantiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100.

El jueves 15 a las 00:00 horas, ‘Trudy’ podría transformarse en huracán categoría 1 y dará un salto hasta la categoría 4 conforme se acerque a las costas de Jalisco y Michoacán.

El domingo 18 se degradará a categoría 3, pero las proyecciones del SMN no contemplan que toque tierra; sin embargo, la trayectoria podría cambiar en los próximos días.

Sube a seis los muertos por el paso del huracán ‘Simón’

Autoridades confirmaron la muerte de seis personas por el paso del huracán ‘Simón’ y los remanentes de la tormenta ‘Rachel’ por las costas del océano Pacífico.

El fin de semana, el huracán ocasionó intensas precipitaciones en el estado sureño de Guerrero, donde falleció una persona.

Pero fue más al norte, en la ciudad costera de Ensenada, estado de Baja California, donde los remanentes de la tormenta Rachel ocasionaron más daños por la crecida de ríos e inundaciones.

Al menos cinco personas murieron: una niña de 13 años cuyo cuerpo se encontró el domingo; dos mujeres de 35 y 30 años y un niño de 4 años cuyos cadáveres fueron hallados el lunes, y otro cuerpo fue localizado el martes cerca de un arroyo, pero se desconoce su identidad.

Con información de AP.