Depresión Tropical Veintiuno-E se forma en el Pacífico, cerca de ‘Simón’: ¿Cuándo se fortalece a huracán?

Depresión Tropical Veintiuno-E se formó en el Pacífico este martes 13 de octubre.

La Depresión Tropical Veintiuno-E se formó la mañana de este martes 13 de octubre en aguas del océano Pacífico, al sur de México, donde el huracán ‘Simón’ continúa como categoría 1 frente a las costas de Sinaloa y Nayarit.

Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que este nuevo sistema podría intensificarse y convertirse en un huracán mayor para este viernes 16 de octubre, mientras se acerca a la costa de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 09:30 horas, la Depresión Tropical Veintiuno-E se localizó a 650 kilómetros (km) al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 17 km/h.

La evolución de la Depresión Tropical Veintiuno-E y la trayectoria del huracán ‘Simón’ determinarán la intensidad de las lluvias y las condiciones del mar en los próximos días.

¿Dónde se ubica el huracán ‘Simón’ HOY 13 de octubre?

Mientras la Depresión Tropical Veintiuno-E avanza en el Pacífico sur, el huracán ‘Simón’ permanece como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas de Sinaloa y Nayarit.

El centro del ciclón se localizaba a 165 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. Registra vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 4 km/h.

Las bandas nubosas de ‘Simón’ ocasionarán los siguientes efectos meteorológicos:

Lluvias fuertes: de 25 a 50 milímetros (mm) en el este y sur de Nayarit.

de 25 a 50 milímetros (mm) en el este y sur de Nayarit. Chubascos: de 5 a 25 mm en el centro y sur de Sinaloa.

de 5 a 25 mm en el centro y sur de Sinaloa. Vientos: sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en el centro y sur de Sinaloa, así como en la costa de Nayarit.

sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en el centro y sur de Sinaloa, así como en la costa de Nayarit. Oleaje: de 1.5 a 2.5 metros de altura en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa.

¿Dónde se mantiene la zona de vigilancia por el huracán ‘Simón’?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene dos zonas de vigilancia ante los posibles efectos de ‘Simón’.

La primera corresponde a los vientos de huracán, desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa, e incluye las islas Marías. La segunda abarca los posibles efectos de los vientos de tormenta tropical, desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

Se prevé que ‘Simón’ permanezca semiestacionario en esta región del océano Pacífico durante los próximos dos días. Debido a que se trata de un sistema compacto y con poco desplazamiento, no se esperan efectos significativos en las costas mexicanas, salvo por el oleaje en zonas costeras de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Las precipitaciones asociadas con estos sistemas podrían provocar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

‘Simón’ impone nuevo récord de huracanes en el Pacífico

El Pacífico oriental estableció un récord de actividad de huracanes mientras ‘Simon’ azota la costa oeste de México y otra tormenta amenaza con formarse.

La cuenca había acumulado 68.5 días de huracán hasta la mañana del martes, superando el récord anterior de 68.25, según Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado. La cifra está en camino de aumentar aún más mientras Simon persiste y se desarrolla otro sistema, que probablemente se convierta en Trudy.

“Deberíamos sumar varios días de huracán más esta semana con ‘Simon’ y, muy pronto, Trudy”, dijo Klotzbach por correo electrónico.

En una temporada típica se producen unas 15 tormentas con nombre antes de que termine el 30 de noviembre, y el Centro de Huracanes informó que una vigésima podría formarse el martes. Al menos ocho tormentas se han convertido en huracanes de gran intensidad, con vientos de 176 kilómetros por hora o más, frente a unas cuatro en una temporada normal.

Con información de Bloomberg