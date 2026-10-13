Huracán ‘Simón’ altera clima en Jalisco: ¿Qué zonas esperan intensas lluvias este miércoles 14 de octube?

Así estará el clima en Jalisco este miércoles 13 de octubre.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tendrá un miércoles 14 de octubre con cielos nublados y la amenaza de lluvias muy fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el huracán Simon, cercano a las costas de Jalisco y Nayarit, generará estas condiciones. Los habitantes deben prepararse para un día con clima inestable.

Vista panorámica de Guadalajara bajo un cielo nublado.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 13.3°C y la máxima de 27.7°C. Dentro de la capital, se esperan variaciones, con algunas zonas registrando mínimas de 14°C y máximas de 28°C, mientras otras podrían alcanzar los 30°C.

Zapopan tendrá un clima similar, con una mínima de 13.0°C y una máxima de 27.7°C. Por su parte, Tlaquepaque y Tonalá esperan mínimas de 13.3°C y máximas de 27.3°C, con rangos locales que van de 13°C a 29°C.

¿Lloverá mañana miércoles en Jalisco?

El cielo se mantendrá nublado en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta por lluvias muy fuertes debido al huracán Simon.

El viento será ligero, con velocidades de 3 km/h en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, y de 4 km/h en Zapopan. Sin embargo, el huracán Simon generará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico Central.

¿Cómo estará el clima en Jalisco esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Miércoles 14 de octubre: Máxima de 30°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 2 km/h.

Jueves 15 de octubre: Máxima de 27°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Viernes 16 de octubre: Máxima de 26°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un ligero descenso en las temperaturas máximas, pasando de 30°C el miércoles a 26°C el viernes. El cielo permanecerá nublado, manteniendo la posibilidad de más lluvias en la región.

¿Qué llevar y cómo protegerse en Jalisco?

Ante el pronóstico de lluvias muy fuertes, es crucial tomar precauciones. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y, si es posible, evitar exponerse a la lluvia directa. La vigilancia es clave, especialmente en zonas propensas a encharcamientos.

Para el miércoles 14 de octubre, se recomienda llevar un paraguas o impermeable al salir. Optar por ropa ligera pero que cubra, pues las temperaturas oscilarán. Conducir con extrema precaución por posibles afectaciones viales.

Fuente: CONAGUA.

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