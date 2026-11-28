Los objetos y documentos quedaron bajo revisión de equipos ministeriales, periciales, policiales y de inteligencia de la FGR. (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes que aseguró cuatro inmuebles en la Ciudad de México como parte de las investigaciones por posibles irregularidades en contratos de material electoral asignados por funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos públicos locales electorales (OPLE).

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que los cateos fueron autorizados por un juez federal.

En estas actividades, los agentes ministeriales localizaron en uno de los domicilios objetos que aparentemente corresponden a urnas y mamparas del INE y de organismos electorales estatales.

Además, también se hallaron copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos investigados.

¿Qué halló la FGR en los cateos por investigación del INE?

La fiscal Ernestina Godoy informó que dos de los inmuebles se encuentran en la colonia Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y otro en Polanco. Tanto los domicilios como los indicios encontrados fueron asegurados para su análisis.

“En uno de ellos, se localizaron lo que en apariencia son urnas y mamparas del INE y de Organismos Públicos Locales Electorales, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos que estamos investigando”, señaló en un video la fiscal general.

Los objetos y documentos quedaron bajo revisión de equipos ministeriales, periciales, policiales y de inteligencia de la Fiscalía, con el propósito de determinar su relación con una posible red de empresas y funcionarios que habría obtenido beneficios mediante la asignación irregular de contratos públicos electorales.

Hay 16 carpetas de investigación en caso INE

Godoy explicó que la FGR integra 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en contrataciones realizadas por funcionarios del INE y de organismos electorales locales. Las indagatorias abarcan operaciones efectuadas entre 2014 y 2026.

Además, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada desarrolla una investigación paralela por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales y actos de corrupción relacionados con contratos públicos en materia electoral.

De acuerdo con la fiscal, esta segunda línea de investigación podría involucrar a más de 50 personas físicas y morales, entre empresas y exservidores públicos de distintos niveles de responsabilidad.

¿Trabajadores que cobraban sin trabajar en el INE?

Entre las líneas de investigación, la FGR también analiza posibles irregularidades en la estructura laboral del Instituto Nacional Electoral.

Ernestina Godoy informó que la dependencia recibió documentación relacionada con la posible incorporación de personas a la plantilla laboral del INE, quienes presuntamente habrían recibido remuneraciones sin desempeñar las funciones para las que fueron contratadas.

La fiscal no detalló cuántas personas estarían involucradas ni el monto de los recursos que posiblemente se habrían destinado a esos pagos.

Como parte de las diligencias, la FGR también llamó a declarar a diversas personas exservidoras públicas, cuyos testimonios, señaló Godoy, han aportado información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

La investigación busca determinar quiénes participaron en las posibles irregularidades, cuáles fueron los mecanismos utilizados, qué personas o empresas pudieron beneficiarse y cuál habría sido el destino de los recursos públicos involucrados.

La titular de la FGR aclaró que las indagatorias no implican prejuzgar responsabilidades ni cuestionar la autonomía constitucional del INE. Aseguró que las actuaciones se conducirán bajo el principio de presunción de inocencia y con respeto al debido proceso.