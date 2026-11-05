Del CISEN a ‘corromper’ el INE: Así los hermanos Hernández Casilla, enlace de Taddei, recibieron millones

Así construyeron los Hernández Casillas su negocio de contratos con organismos electorales. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock/Cuartoscuro)

La corrupción en el INE no comenzó con Guadalupe Taddei, insistió la presidenta Claudia Sheinbaum. Como parte de los antecedentes del caso, presentó una investigación sobre los propietarios de las empresas involucradas en el reciente escándalo: los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas.

Antes de convertirse en empresarios y principales proveedores de materiales electorales, ambos trabajaron en 1983 en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con los datos recabados por Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno.

José Alfredo Hernández Casillas era secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del Registro.

Posteriormente, en 1989, cuando Padilla Aguilar fue designado secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), los hermanos Hernández Casillas se incorporaron a esa institución. José Alfredo se mantuvo cercano al funcionario, mientras que su hermano Raymundo ingresó al área de investigaciones.

Los inicios como proveedores electorales

Entre 1983 y 1988, los hermanos Hernández Casillas constituyeron Cartonera Plástica. Sin embargo, comenzaron a participar en contratos electorales después de la reforma de 1996, cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) se convirtió en un órgano autónomo.

El primer registro de Cartonera Plástica como proveedora, empresa vinculada a Alfredo Hernández Casillas, data de 1999. Más tarde, en 2005, recibió un contrato del Instituto Electoral del Estado de México por 63.7 millones de pesos.

Sin embargo, la contratación de Cartonera Plástica derivó en un escándalo, pues se detectaron irregularidades y presuntos sobornos en la adjudicación. El caso provocó la renuncia de siete consejeros electorales.

Explosión como proveedores electorales

En los años siguientes, los hermanos Hernández Casillas diversificaron sus empresas y consiguieron más contratos con organismos públicos locales electorales (Oples).

Fue hasta 2014 cuando el negocio de los hermanos Hernández Casillas tuvo un ‘boom’, tras la reforma que otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de nombrar a los consejeros electorales de los Oples.

En medio de omisiones en la supervisión y de la falta de lineamientos claros para las licitaciones de material electoral, entre 2015 y 2023 las empresas de Raymundo y Alfredo Hernández Casillas recibieron más de 2 mil millones de pesos en contratos de 23 Oples, reveló Raquel Buenrostro Sánchez.

Esquema para ganar licitaciones en el INE

En total, seis empresas estarían vinculadas a los hermanos Hernández Casillas: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo Zeg. Todas participan en licitaciones públicas del INE o de los Oples para simular competencia.

Una vez que obtienen los contratos, las empresas subcontratan a otras compañías para que entreguen los materiales requeridos.

Empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas involucradas en contratos millonarios del INE. (Gobierno)

Actualmente, ninguna de las empresas está inhabilitada para participar en licitaciones del gobierno federal. Sin embargo, continúan con modificaciones en sus estructuras, pues Alfredo Hernández Casillas ya no aparece como socio en algunas de ellas y sus hijos ocupan esos lugares.