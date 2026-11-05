No le ‘duró el gusto’ al peso: Pierde 14 centavos ante el dólar y espera decisión del Banxico

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados y ventanillas bancarias este jueves 5 de noviembre.

La ‘euforia’ por la victoria de los demócratas en las elecciones se acabó para el peso mexicano, que pierde más de 10 centavos ante el dólar en la sesión de este jueves 5 de noviembre.

En el mercado local, la atención estará centrada en la decisión de política monetaria del Banco de México. El consenso es que la Junta de Gobierno dejará la tasa de interés sin cambios, lo que pondría más presión al diferencial de tasas si la Fed sí sube su referencial en diciembre.

Esta posibilidad se refuerza con lo dicho por el Banxico en septiembre cuando subrayaron que “dado que las condiciones macroeconómicas en México son distintas a las de Estados Unidos, la política monetaria no tendría que reaccionar de manera mecánica” a las decisiones de la Fed.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY?

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso mexicano se deprecia 0.70 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.70 unidades, 14 centavos más con respecto al cierre del miércoles 4 de noviembre.

“Los operadores permanecen atentos a la decisión de política monetaria de Banxico, en la que se espera una pausa con la tasa de interés en 6.5 por ciento; no obstante, cualquier ajuste en la orientación futura será clave”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 19.20 pesos, mientras que el precio de compra es de 18.12 unidades por cada billete verde en la sesión de este jueves 5 de noviembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.88 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.13 por ciento.

Entre las monedas más depreciadas ante el dólar están la corona sueca con 0.58 por ciento; el shekel israelí con 0.49 por ciento; el peso chileno con 0.37 por ciento; el won surcoreano con 0.26 por ciento, y el florín húngaro con 0.26 por ciento.