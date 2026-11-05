Clima en CDMX y Edomex: Mañana fresca y hasta 24°C para el viernes 6 de noviembre

El viernes 6 de noviembre, el Valle de México, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, presentará un clima mayormente despejado. Se esperan mañanas frescas y tardes templadas, con variaciones significativas entre sus ciudades principales. La capital del país tendrá mínimas de 11.3°C y máximas de 23.0°C.

¿Qué temperaturas habrá este viernes en CDMX y Edomex?

Las temperaturas variarán notablemente en la región. En Toluca, las mínimas bajarán a 6.0°C y las máximas alcanzarán los 19.0°C, convirtiéndola en la zona más fría. Naucalpan registrará entre 11.3°C y 22.3°C, mientras que Ecatepec presentará un rango de 11.7°C a 24.7°C.

Dentro del Estado de México, municipios como Naucalpan de Juárez verá máximas de hasta 26°C, mientras que en Ecatepec de Morelos podría alcanzar los 27°C. Por otro lado, en la zona de Toluca, las temperaturas estarán entre 6°C y 22°C, mostrando la variabilidad del clima en la región.

¿Se esperan lluvias en el Valle de México mañana?

Las condiciones atmosféricas para este viernes indican un cielo generalmente despejado o poco nuboso en gran parte de la zona. La probabilidad de lluvia es baja, por lo que no se esperan aguaceros significativos en ninguna de las ciudades principales. El clima será seco.

El viento en la Ciudad de México soplará a unos 5 km/h, igual que en Naucalpan y Ecatepec. En Toluca, el viento será aún más ligero, de 3 km/h. La nubosidad será mínima, permitiendo un día soleado en muchas áreas del Valle de México.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 6 de noviembre : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. Sábado 7 de noviembre : Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 3 km/h. Domingo 8 de noviembre: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana es que las temperaturas se mantengan estables, con mañanas frescas y tardes templadas.

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa de una vaguada en el sureste y un frente frío núm. 4 en el noreste, pero estos sistemas no afectarán directamente al Valle de México.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en CDMX y Edomex?

Ante las mañanas frescas y el ambiente seco, es importante mantenerse hidratado durante el día, especialmente si realiza actividades al aire libre. Se recomienda usar protector solar, ya que la radiación UV puede ser alta a pesar de las temperaturas templadas. Cuide su salud.

Para las primeras horas del día, es aconsejable llevar una chamarra o suéter ligero, sobre todo en Toluca donde el termómetro bajará a los 6°C. Durante la tarde, podrá retirarse las prendas abrigadoras debido a las máximas de hasta 24.7°C en Ecatepec.

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