Clima en CDMX y Edomex: Hasta 25°C para el jueves 5 de noviembe

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México para el jueves 5 de noviembre traerá mañanas frescas y tardes cálidas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día mayormente despejado, con vientos ligeros que dominarán la región del Valle de México. Las temperaturas variarán significativamente entre las mañanas y las tardes, sin probabilidad de lluvias.

¿Qué temperaturas esperan CDMX y Edomex este jueves?

En la Ciudad de México, se anticipa una temperatura mínima de 10.7°C y una máxima de 24.7°C. Para Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, el termómetro mostrará valores muy similares, con una mínima de 10.7°C y una máxima de 24.0°C. Estas zonas compartirán un cielo despejado y vientos suaves, que ayudarán a disfrutar de un día agradable.

Por otro lado, Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, experimentará condiciones más frías al amanecer, con una mínima de 6.0°C, llegando a una máxima de 20.3°C. Ecatepec de Morelos, un municipio conurbado, tendrá un rango de 10.7°C a 25.7°C. Se observan diferencias marcadas en las mañanas entre estas ciudades, con Toluca siendo la más fresca.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en el Valle de México?

Las condiciones climáticas generales para el Valle de México indican una baja probabilidad de lluvia para el jueves. El ambiente estará seco y estable, gracias a una circulación anticiclónica que domina la mayor parte del país. Esto significa que los habitantes disfrutarán de un día sin interrupciones por precipitaciones.

Los vientos serán ligeros en toda la región, con velocidades que rondarán los 7 km/h en Ciudad de México y Ecatepec, y apenas 3 km/h en Toluca. El cielo se mantendrá mayormente despejado en CDMX y Naucalpan, mientras que Toluca mostrará un cielo medio nublado. Estas condiciones favorecen actividades al aire libre.

¿Cómo será el pronóstico extendido para el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

jueves 5 de noviembre : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h. viernes 6 de noviembre : Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo despejado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo despejado, viento de 8 km/h. sábado 7 de noviembre: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un patrón similar, con mañanas frescas y tardes templadas. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente hacia el fin de semana, llegando a los 10°C. Se recomienda a la población estar atenta a los cambios, aunque no se esperan fenómenos climáticos extremos para la zona.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en CDMX y Edomex?

Ante las mañanas frescas y las tardes cálidas, se aconseja a los habitantes mantenerse hidratados, especialmente quienes realicen actividades al aire libre. Es importante usar protector solar, incluso en días nublados, para proteger la piel de la radiación ultravioleta. Evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día también ayudará.

Para este jueves, se sugiere vestir ropa ligera durante el día, pero llevar un suéter o chamarra ligera para las primeras horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas bajan. Las diferencias térmicas entre el día y la noche hacen indispensable esta precaución para evitar cambios bruscos de temperatura.

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