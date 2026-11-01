Envenenamiento de perros en La Condesa: Vinculan a proceso a Salvador ‘N’ por crueldad y maltrato animal

Salvador 'N' estará en prisión preventiva al menos dos meses, en lo que avanzan las investigaciones.

Salvador ‘N’, presunto responsable del envenenamiento de perros en el Parque México y otros sitios de La Condesa, fue vinculado a proceso por el delito de maltrato y crueldad animal.

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que obtuvo la vinculación a proceso luego de que presuntamente colocara pedazos de carne con cápsulas con veneno en las calles, lo que provocó la muerte de al menos cuatro perritos.

El hombre detenido fue identificado debido al análisis de videograbaciones de cámaras de seguridad, además de testimonios de vecinos, lo que permitió desarrollar una línea de investigación y relacionarlo con los hechos.

Al menos 14 pedazos de carne con cápsulas fueron localizados en las calles de La Condesa, y de acuerdo con las autoridades, tenían metomilo, un insecticida altamente tóxico.

En la audiencia, celebrada el sábado 31 de octubre, el Ministerio Público presentó las pruebas de la investigación, lo que permitió que le dictaran la medida cautelar de prisión preventiva, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

¿Cuántos años iría a prisión Salvador ‘N’ por maltrato animal?

De acuerdo con la Fiscalía, el delito de causar dolosamente la muerte de un animal es sancionado con 2 a 6 años de prisión, y si se provoca un sufrimiento grave antes de su muerte, como el envenenamiento registrado en La Condesa, las penas pueden llegar hasta los 10 años de cárcel.

La Fiscalía no informó si las sanciones serían mayores al ser varios casos, y por el principio de la presunción de inocencia, Salvador ‘N’ aún no es considerado culpable por envenenar perros.

El hombre enfrenta tres denuncias de vecinos, se le señala de provocar la muerte de cuatro perritos y de al menos otros tres intoxicados.

Aún es posible que se sumen más denuncias en contra del hombre, actualmente señalado de crueldad y maltrato animal, además de resistencia de particulares.