Vinculan a proceso a ‘El Dámaso’, segundo al mando del Cártel de Tláhuac: Así cobraba piso a comerciantes

'El Dámaso' está vinculado a proceso por al menos tres delitos.

Feliciano ‘N’, conocido como ‘El Dámaso’ y segundo al mando en el Cártel de Tláhuac, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante en Tláhuac.

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que, tras su detención en un centro comercial en la alcaldía Tlalpan, comenzaron las labores de investigación sobre los delitos con los que está relacionado.

De acuerdo con las autoridades, se le señala de acudir a un negocio de compraventa de llantas en la colonia Zapotitla y exigir pagos por derecho de piso a cambio de una supuesta protección contra robos y otros delitos.

Así operaba ‘El Dámaso’ en el cobro de piso para el Cártel de Tláhuac

Estos hechos ocurrieron en 2023, y ‘El Dámaso’ no operaba solo, sino con otras personas con el objetivo de intimidar a su víctima.

El informe de la Fiscalía CDMX apunta a que Feliciano ‘N’ cobró piso durante años, con cantidades de 500 a 5 mil pesos, y cuando el comerciante no juntaba el dinero era agredido físicamente y amenazado.

El 7 de agosto pasado la situación fue aún más violenta, luego de que uno de los operadores del ‘Dámaso’ amenazara con arma de fuego al trabajador, lo que provocó que cerrara su negocio.

Como respuesta, el Cártel de Tláhuac continuó con amenazas en septiembre y octubre, luego de que los agresores le exigieran más dinero y lo despojaran de sus pertenencias en su vivienda.

Su testimonio sirvió para que el Ministerio Público reuniera las pruebas para solicitar su segunda orden de aprehensión el 25 de octubre, ya que el hombre estaba preso por narcomenudeo y cohecho.

La investigación contra el lugarteniente del Cártel de Tláhuac continúa en curso, y las autoridades dieron dos meses para las investigaciones por el cargo de extorsión agravada.

Se desconoce cuánto tiempo podría pasar Feliciano ‘N’ en prisión. Las penas por extorsión agravada son de 10 a 20 años.