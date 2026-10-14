Detienen a ‘El Dámaso’, segundo al mando del Cártel de Tláhuac, en plaza comercial de Tlalpan

Feliciano ‘N’, alias ‘El Dámaso’, identificado por autoridades como presunto segundo al mando del Cártel de Tláhuac, fue detenido en flagrancia en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

De acuerdo con autoridades de la CDMX, ‘El Dámaso’ presuntamente formaba parte de la estructura del Cártel de Tláhuac y estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes, despojo de inmuebles y venta de narcóticos en dicha demarcación.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que la captura se logró gracias a varios meses de investigación, durante los cuales agentes de la Policía de Investigación (PDI) identificaron a ‘El Dámaso’ y sus principales zonas de movilidad en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

¿Qué le aseguraron a ‘El Dámaso’, segundo al mando del Cártel de Tláhuac, en su detención?

Durante el operativo en el centro comercial de Tlalpan, los agentes aseguraron a ‘El Dámaso’ diversas sustancias y dos teléfonos celulares.

Entre los objetos decomisados se encuentra vegetal verde, así como una sustancia con características similares a la cocaína, detalló la Fiscalía capitalina.

Por esta razón, la dependencia capitalina difundió la detención y llamó a las personas que reconozcan al sospechoso o consideren haber sido víctimas de algún delito relacionado con él a presentar una denuncia.

¿A qué número puedes llamar si fuiste víctima de ‘El Dámaso’?

La Fiscalía de la Ciudad de México puso a disposición de la ciudadanía la Línea Directa de la Fiscal, en el número 55 5345 5000, para recibir información relacionada con el detenido.

También es posible acudir a la Fiscalía de Alto Impacto, ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

Las autoridades exhortaron a las posibles víctimas a aportar información que permita investigar otros hechos delictivos presuntamente relacionados con Feliciano “N”.