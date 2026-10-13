Festival Mundo Mezcal 2026 en CDMX: Fechas, horarios, boletos y actividades para celebrar la cultura del agave

Festival Mundo Mezcal 2026 en la CDMX busca promover la cultura del agave con la reunión de productores, distribuidores y especialistas de bebidas destiladas en México. (Foto: Shutterstock, ChatGPT)

Entre aromas de agave, sabores tradicionales y música mexicana, la Ciudad de México se prepara para brindar con la segunda edición del Festival Mundo Mezcal 2026, un encuentro que reunirá degustaciones, gastronomía, conciertos y experiencias culturales para celebrar la riqueza de los destilados mexicanos.

El festival también busca promover la cultura del agave, al reunir a productores, distribuidores y especialistas en un espacio dedicado al intercambio de conocimientos, la creación de vínculos comerciales y la apertura de nuevos mercados.

El encuentro buscará superar los resultados de su primera edición, celebrada en 2025, cuando obtuvo un récord Guinness al reunir 457 etiquetas diferentes de mezcal en una misma exhibición. Para esta segunda edición, Tamaulipas será el estado invitado de honor.

¿Cuándo será el Festival Mundo Mezcal 2026 y qué actividades habrá?

El Festival Mundo Mezcal 2026 comenzará el viernes 16 de octubre con el Congreso del Agave, una jornada dirigida principalmente a productores, empresarios, distribuidores y especialistas de la industria.

Durante ese día se realizarán conferencias sobre desarrollo económico, economía circular, sostenibilidad y comercialización de destilados, con el propósito de abordar algunos de los principales desafíos del sector.

Las actividades culturales, gastronómicas y musicales se concentrarán el sábado 17 y domingo 18 de octubre, cuando los asistentes podrán participar en catas guiadas, conocer diferentes destilados de agave y disfrutar de presentaciones artísticas. El programa contempla 58 experiencias durante el fin de semana.

Productores de mezcal participarán en el Congreso del Agave previo a la apertura de las actividades públicas del Festival del Mundo Mezcal. (Foto: Cuartoscuro)

Actividades del sábado 17 de octubre del Festival Mundo Mezcal 2026

El sábado habrá presentaciones de danza folclórica, música regional, reggae, cumbia y diversas degustaciones. Uno de los principales atractivos será el concierto de Aarón y su Grupo Ilusión, programado de 19:00 a 21:00 horas, en el escenario Mundo Agave.

Actividades del domingo 18 de octubre del Festival Mundo Mezcal 2026

Para el último día están programadas nuevas catas de destilados, presentaciones de música regional y espectáculos culturales. También se realizará la fotografía oficial de los ganadores de la Copa Mundo Agave.

El festival concluirá con un concierto a cargo de un artista sorpresa, programado de 19:00 a 21:00 horas, cuya identidad no se especifica en el programa oficial.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival Mundo Mezcal 2026 en CDMX?

Los organizadores del Festival Mundo Mezcal 2026 ofrecen 2 tipos de boletos en preventa, cada uno con diferentes beneficios y experiencias para los asistentes.

La entrada general tiene un costo de 250 pesos e incluye acceso a la exposición comercial, la zona gastronómica, las presentaciones musicales y las degustaciones de mezcal, además de un vaso veladora.

El boleto VIP tiene un costo de 799 pesos e incluye todos los beneficios de la entrada general, además de acceso a una zona exclusiva, una cata sujeta a disponibilidad, un área de hospitalidad, sanitarios VIP y un vaso conmemorativo del evento.

Los organizadores también anuncian una promoción de 2×1 con tarjetas participantes de Banco Azteca, sujeta a disponibilidad y a las condiciones establecidas para la preventa.

Las entradas pueden adquirirse mediante la plataforma Fanki. Además, los menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente, siempre que estén acompañados por un adulto.

En el festival, los asistentes podrán participar en las degustaciones de mezcal. (Foto: Cuartoscuro)

¿Dónde será el Festival Mundo Mezcal 2026 y cómo llegar?

El Festival Mundo Mezcal 2026 tendrá como sede los Jardines del Restaurante Campo Marte, ubicados en la zona de Polanco, en la CDMX. Los organizadores compartieron distintas alternativas para llegar al recinto en transporte público o automóvil.

Metro : la estación Auditorio de la Línea 7 se encuentra a unos pasos de los Jardines del Campo Marte.

: la estación Auditorio de la Línea 7 se encuentra a unos pasos de los Jardines del Campo Marte. Metrobús : los visitantes también pueden utilizar la estación Auditorio y caminar hasta el recinto.

: los visitantes también pueden utilizar la estación Auditorio y caminar hasta el recinto. Automóvil: el lugar dispone de estacionamiento con cupo limitado y costo adicional.

Debido a los desfiles y otros eventos previstos en la capital como la Marcha Zombie 2026, la organización recomienda salir con anticipación y planear la ruta para evitar contratiempos.

Así que, si te gusta el mezcal o simplemente quieres conocer más sobre esta bebida mexicana, el festival será una oportunidad para probar diferentes variedades, descubrir nuevos sabores y disfrutar de un fin de semana lleno de música, gastronomía y tradiciones mexicanas.