¡Con Batallas de Aura Monstruosas! Marcha Zombie 2026 en la CDMX: Fecha, horario, ruta y lo que debes saber

En la Marcha Zombie 2026 en la CDMX también se permitirán los disfraces de otros personajes relacionados con la temática de Halloween. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT, Marcha Zombie/sitio web)

Las tumbas se abrirán y los muertos vivientes regresarán para sembrar el terror en las calles de la CDMX. Zombies, monstruos, fantasmas, brujas y todas las criaturas salidas de las peores pesadillas invadirán el Centro Histórico durante la Marcha Zombie 2026, que convertirá la capital en el escenario de una auténtica película de terror.

La celebración tendrá un significado especial, pues la Marcha Zombie festejará su 19 aniversario bajo la temática Zombie Walk vs. Halloween, que combinará la tradición de los muertos vivientes con el ambiente de la Noche de Brujas.

La tendencia viral de ‘farmear aura’ también llegará desde el más allá con las Batallas de Aura Monstruosa, una competencia en la que los participantes deberán demostrar quién tiene la presencia más aterradora mediante gestos, miradas y movimientos capaces de helar la sangre.

¿Cuándo y dónde será la Marcha Zombie 2026 en CDMX?

La Marcha Zombie 2026 se realizará el próximo domingo 18 de octubre, cuando las criaturas de ultratumba se reunirán frente al Monumento a la Revolución para preparar sus caracterizaciones y disfrutar de las actividades previas al recorrido.

De acuerdo con la organización, el evento comenzará desde las 10:00 horas, aunque el contingente partirá hasta las 16:00 horas.

El contingente recorrerá algunas de las principales vialidades del Centro Histórico de la CDMX, desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino. La ruta oficial contempla los siguientes puntos:

Avenida de la República: punto de salida, frente al Monumento a la Revolución.

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zócalo de la CDMX: punto de llegada de la Marcha Zombie.

Al finalizar el recorrido en el Zócalo, los participantes podrán tomarse fotografías con otros asistentes y presumir sus caracterizaciones. Sin embargo, los organizadores solicitaron que, una vez terminadas las fotografías, despejen la Plaza de la Constitución para facilitar la salida del contingente.

Las actividades de la Marcha Zombie 2026 se concentrarán en el Monumento a la Revolución. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo será la Batalla de Aura Monstruosa de la Marcha Zombie 2026?

Antes de que los muertos vivientes invadan las calles del Centro Histórico, los asistentes podrán disfrutar de distintas actividades relacionadas con el terror, los disfraces y la caracterización.

Una de las novedades de esta edición serán las Batallas de Aura Monstruosa, una adaptación de la tendencia viral de ‘farmear aura’, en la que los participantes deberán enfrentarse sobre un escenario para demostrar quién tiene la presencia más aterradora.

Durante los duelos, podrán utilizar miradas intimidantes, movimientos corporales, gestos y actuaciones de terror para imponerse ante sus rivales.

Cada enfrentamiento tendrá una duración de 2 minutos, sin contacto físico, y será el público quien decida a los vencedores mediante aplausos, gritos y otras reacciones. Los ganadores de las categorías femenil y varonil recibirán premios de 10 mil pesos en artículos de El Castillo del Terror, el Trofeo del Ojo Zombie Walk y la oportunidad de encabezar la marcha de 2027.

Para participar en esta competencia, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Registro: gratuito y presencial, a partir de las 12:00 horas, en la carpa del escenario.

Edad mínima: 18 años.

Cupo: 16 participantes por categoría, femenil y varonil.

Documentación: identificación oficial en original y copia.

Caracterización: acudir disfrazado de zombie, monstruo, demonio, nahual u otra criatura de terror.

Restricciones: no podrán competir quienes ganaron el Trofeo del Ojo Zombie Walk en ediciones anteriores.

Las batallas de aura y las bodas serán algunas de las principales actividades de la Marcha Zombie 2026 en la CDMX(Foto: Cuartoscuro)

¿Qué otras actividades habrá en la Marcha Zombie 2026 en la CDMX?

Otra de las actividades será la Pasarela Zombie, programada para las 14:00 horas, donde los asistentes podrán subir al escenario para presumir sus disfraces y caracterizaciones.

El amor también tendrá un espacio entre las criaturas de ultratumba con las bodas zombie, ceremonias temáticas que se realizarán bajo el lema ‘Hasta que la muerte los una’. La organización instalará una carpa especial para esta actividad.

Por último, quienes deseen transformarse en una criatura de pesadilla, pero no tengan lista su caracterización, podrán acudir con los maquillistas profesionales que estarán disponibles desde las 11:00 horas. Este servicio tendrá una cuota de recuperación, cuyo monto aún no se da a conocer.

¿Cómo participar en la Marcha Zombie 2026 y qué disfraces llevar?

La Marcha Zombie 2026 será gratuita y no será necesario comprar boletos para integrarse al recorrido. Sin embargo, la organización establece que quienes deseen marchar deberán acudir con un disfraz o caracterización relacionada con los muertos vivientes o Halloween.

Los participantes podrán transformarse en zombies tradicionales, personajes de películas y series convertidos en muertos vivientes, brujas, fantasmas y otras criaturas de terror. Los padres, madres y tutores que acompañen a menores de edad podrán integrarse al contingente sin necesidad de disfrazarse.

Quienes prefieran disfrutar del espectáculo sin utilizar una caracterización podrán observar el paso de los participantes desde las aceras, siempre que no obstaculicen el recorrido.

Aunque los asistentes podrán acudir a la Marcha Zombie acompañados de sus mascotas, los organizadores recomiendan evitarlo debido a las aglomeraciones que se producen durante el recorrido. Sin embargo, quienes decidan llevarlas deberán procurar su bienestar y contar con correa, agua y alimento para atender sus necesidades.

La Marcha Zombie finalizará su recorrido en el Zócalo de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué alimentos se pueden donar durante la Marcha Zombie 2026?

Además de reunir a los aficionados al terror, la Marcha Zombie en la CDMX mantendrá una de sus tradiciones más importantes: la recolección de alimentos para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.

Para esta edición, los organizadores colaborarán con Alimento para Todos I.A.P., institución dedicada a recuperar y distribuir alimentos entre comunidades que los necesitan.

Los asistentes podrán contribuir con productos no perecederos, principalmente:

Arroz.

Frijol.

Alimentos enlatados.

Las donaciones se recibirán en una carpa instalada sobre Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, durante la concentración previa al desfile.

La historia de la Marcha Zombie en México comenzó en 2007, cuando un grupo de aficionados al cine de terror y la cultura alternativa impulsó un encuentro para reunir a personas caracterizadas como muertos vivientes.

Con el paso de los años, aquella reunión se transformó en una celebración que incorporó concursos de disfraces, maquillaje profesional, actividades escénicas y personajes de distintas películas, series y otras expresiones de la cultura popular.

Así, lo que comenzó como una reunión entre aficionados al terror se transformó en una tradición que, 19 años después, continúa reuniendo a personas de distintas edades para dar rienda suelta a su creatividad y convertir las calles de la CDMX en un escenario digno de una película de horror.