A farmear aura: ¿Qué significa NPC, flexear o estar chetado? Diccionario de la generación Alfa

La generación alfa está conectada a redes sociales y usan una jerga digital que en ocasiones no entienden sus padres. (Fotoarte El Financiero / Shutterstock / IA).

Abres Instagram y tu feed está lleno de batallas de ‘farmear aura y memes’. Pero eso no es lo único. También te encuentras con frases que no comprendes y no te queda otra opción más que ir a Google para conocer el significado.

Una situación similar ocurre cuando hablas con adolescentes. Usan con frecuencia palabras a las que no estás acostumbrado. Incluso, el significado real es diferente del que ellos le dan y en ese momento comprendes que te urge actualizar tu diccionario para entender a “la chaviza”.

La buena noticia es que ya existe el primer Diccionario para Padres en idioma español, que explica la jerga de niños y adolescentes de América Latina y España.

“El Diccionario para Padres es aplicable a muchos países de habla hispana porque gran parte de este nuevo lenguaje ya es global, y se utiliza en comunidades digitales que comparten niños y adolescentes de todo el mundo”, explica Jorge Álvarez, director ejecutivo (CEO) de SaveFamily en entrevista con la agencia de noticias EFE.

Jorge Álvarez, director ejecutivo (CEO) de SaveFamily. (EFE).

Agrega que el objetivo es que las familias entiendan el nuevo lenguaje digital, que evoluciona a gran velocidad dentro de la generación alfa, es decir, aquellas personas que nacieron entre los años 2010 y 2025.

De acuerdo con Álvarez, las expresiones, tendencias y códigos de comunicación de moda que utilizan los niños y adolescentes cambian constantemente, debido los memes que se popularizan e incluso por los influencers que usan ciertas palabras.

“La jerga también puede servir para diferenciarse de los adultos y marcar cierta independencia. En algunos casos puede funcionar como una forma de hablar sin que los mayores entiendan completamente lo que dicen, aunque no consideramos que ese sea siempre el objetivo principal”, agrega Álvarez.

¿Cómo entender a la generación alfa? Este es el significado de sus expresiones y palabras más usadas

Algunas palabras y frases seguramente ya las escuchaste y habrá otras que aparecerán en el vocabulario de tu hijo próximamente.

Por ello, toma nota para estar en onda y entender lo que quiere decir.

Bro: Se retoma de la palabra ‘brother’ del inglés, que quiere decir amigo, cuate.

Cringe: La palabra también se retoma del inglés y significa ‘ avergonzarse ’. La gente la usa para referirse a situaciones, lugares o personas con las que no se sienten cómodos. Es la sensación que tienes cuando alguien hace una broma en una reunión y nadie se ríe.

’. La gente la usa para referirse a situaciones, lugares o personas con las que no se sienten cómodos. Es la sensación que tienes cuando alguien hace una broma en una reunión y nadie se ríe. NPC: Es un término usado en los videojuegos. Viene de una frase en inglés ‘Non-Playable Character’, que se traduciría como ‘personaje no jugable’. En el contexto de la generación alfa significa que alguien no tiene personalidad.

significa que alguien no tiene personalidad. Ghostear: También tiene origen en el idioma inglés y significa ‘desaparecer’, dejar de responder mensajes o llamadas. Se usa sobre todo en el ámbito romántico. Es como cuando conoces a alguien y de pronto ya no tiene presencia digital, al menos no para ti.

La digitalización y redes sociales han propiciado el uso de una jerga que solo la generación alfa entiende. (EFE).

Shippear: La palabra proviene del término en inglés ‘shipping’, abreviatura de ‘relationship’, o sea ‘relación’. Se usa cuando se quiere expresar que alguien debería tener un noviazgo con otra persona.

Delulu. Proviene de ‘delusional’, que significa ‘ delirante ’. ‘Delulu’ hace referencia a las personas que viven inmersas en su fantasía.

’. ‘Delulu’ hace referencia a las personas que viven inmersas en su fantasía. Aura: Hace referencia al carisma o prestigio social de las personas.

La generación alfa se ha reunido a 'farmear aura'. (Cuartoscuro).

Farmear aura: Frase que se usa cuando alguien busca ganar popularidad o mejorar la reputación dentro del grupo.

Prime. Se usa cuando se quiere indicar que una persona está en su mejor momento. Algo parecido a ‘glow up’.

Factos. En redes sociales se ha popularizado la frase ‘tirar factos’. La palabra proviene del inglés ‘facts’ y se usa para decir que se dirán algunas verdades o que alguien tiene la razón .

. Mood: Se usa para decir que alguien se siente identificado con cierta situación.

POV: Se traduce como ‘punto de vista ’ y es una expresión habitual para introducir una situación.

’ y es una expresión habitual para introducir una situación. Flop: La palabra en inglés significa ‘fracaso’ y se usa para decir que alguna publicación en redes no tuvo likes o comentarios.

Petardo: Se usa para decir que alguien tiene éxito.

God: La palabra significa ‘Dios’ en inglés, pero actualmente se usa para decir que una persona es extraordinariamente buena.

Cine: Se usa para decir que una situación, persona o historia son increíbles. Incluso existen los memes con la expresión: “¡ Es cine !" y la imagen de una persona fumando un cigarro.

!" y la imagen de una persona fumando un cigarro. Skibidi: La palabra viene de la serie animada de YouTube ‘Skibidi Toilet’, donde aparecen cabezas humanas dentro de inodoros. Se usa para decir que algo es ‘cool’.

Con frecuencia padres de niños de la generación alfa no entienden ciertas palabras que sus hijos usan. (EFE).

Six Seven: Más que una expresión o significado literal, es un código que se usa para bromear o saludar. Su origen viene de la canción ‘Doot doot (6 7)’ del rapero Skrilla. Se acompaña con un movimiento de manos simulando un compás. Algunos jóvenes la usan para decir que algo está ‘más o menos’. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum hizo el six seven en mayo, cuando entregó becas a estudiantes.

Random. La palabra significa aleatorio y se usa para decir que alguna situación o persona apareció de un momento a otro o que hay un sinsentido.

Funa. En el entorno digital, la palabra se usa para exponer o denunciar a una persona. También puede ser sinónimo de ‘cancelar’.

Flexear: La palabra viene del inglés ‘to flex’, que significa ‘doblar’. Sin embargo, en el contexto juvenil se usa para decir que alguien es presumido.

Literal: La palabra se usa para ‘intensificar’ la situación.

Full. Se usa para decir que alguien está ‘a tope’ de trabajo, por ejemplo.

Basado. La palabra viene de redes sociales, de ‘based’ y se usa para expresar apoyo y admiración a alguien.

La generación alfa volvió tendencia 'farmear aura' en lugares públicos. (Cuartoscuro).

Trolear: Se usa para situaciones en las que alguien quiere hacer una broma o engañar.

Estar chetado. La palabra viene de ‘ cheat ’, que en inglés significa ‘hacer trampa’. Entre adolescentes y jóvenes se usa para decir que alguien es poderoso o con ventaja injusta.

’, que en inglés significa ‘hacer trampa’. Entre adolescentes y jóvenes se usa para decir que alguien es poderoso o con ventaja injusta. Batalla de aura: Se refiere a un encuentro en el que los participantes compiten con poses, bailes, gestos y referencias al universo digital, mientras el público decide quién tiene más carisma.

Con información de EFE.