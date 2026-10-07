Valle de las Catrinas en Atlixco 2026: Fechas, actividades y lo que debes saber

El Festival Internacional Valle de Catrinas nació en 2021 en Atlixco, Puebla, con una exposición de apenas 5 esculturas monumentales elaboradas mediante la técnica de cartonería. (Foto: Ayuntamiento de Atlixco)

Quetzalcóatl, Tláloc y Mictlantecuhtli abandonaron los templos del México prehispánico para apoderarse de las calles de Atlixco. Esta vez no llegan como deidades, sino convertidos en catrinas monumentales que reciben a los visitantes entre flores de cempasúchil y decoraciones alusivas al Día de Muertos, como parte del Festival Internacional Valle de Catrinas 2026.

Durante esta celebración, el Pueblo Mágico de Puebla se transforma en una galería al aire libre, con una exposición de esculturas monumentales que rinde homenaje a los dioses prehispánicos e invita a los visitantes a conocer algunos de los principales atractivos turísticos del municipio.

El festival comenzó en 2021 con apenas 5 figuras y, con los años, llegó a otros países. En su sexta edición, el Valle de Catrinas cuenta con 27 esculturas monumentales: 19 instaladas en Atlixco y ocho en otros destinos de México y el extranjero. El evento busca preservar las tradiciones mexicanas y promover el trabajo de los artesanos.

El Festival del Valle de las Catrinas 2026 será tributo a los dioses prehispánicos. (Foto: Ayuntamiento de Atlixco)

¿Cuándo es el Valle de Catrinas 2026 y dónde están sus figuras?

El Festival Internacional Valle de Catrinas 2026 comenzó el pasado 2 de octubre y finalizará el próximo 9 de noviembre en Atlixco, Puebla. Durante este periodo, los visitantes pueden recorrer las calles, plazas y espacios públicos donde se encuentran las esculturas monumentales.

El acceso al Valle de Catrinas es completamente gratuito, por lo que no es necesario comprar boletos para admirar las figuras ni realizar el recorrido por los distintos puntos del municipio.

La sexta edición está dedicada a los dioses prehispánicos, con 19 esculturas monumentales que representan a distintas deidades de la cosmovisión mesoamericana, relacionadas con la vida, la muerte, la naturaleza y otros elementos de las antiguas culturas de México.

Las figuras que forman parte de la exposición son:

Tonatiuh

Metztli

Coatlicue

Mayahuel

Tzinacantecuhtli

Macuilxóchitl

Huitzilopochtli

Tláloc

Mictlantecuhtli

Quetzalcóatl

Xochiquetzal

Ehécatl

Chalchiuhtlicue

Xochipilli

Centéotl

Xipe Tótec

Itzpapálotl

Ometéotl

Tezcatlipoca

Para facilitar el recorrido, el Ayuntamiento de Atlixco habilitó un mapa del Valle de Catrinas 2026, donde los visitantes pueden consultar la ubicación exacta de cada escultura y obtener indicaciones para llegar.

¿Cuánto cuesta Catrinia 2026 y qué actividades incluye?

Además de las esculturas, Atlixco cuenta con una experiencia temática de Día de Muertos que se realiza en el Centro de Convenciones del municipio.

A diferencia del Valle de Catrinas, esta atracción requiere la compra de un boleto y ofrece actividades como un desfile, recorridos por un panteón temático, proyecciones de videomapping y espacios inspirados en las creencias sobre la muerte.

Entre sus principales atractivos se encuentran el Túnel del Mictlán, el Sendero Ancestral, el Lago de las Almas Perdidas y el Tren de los Recuerdos, aunque el acceso a cada experiencia depende del boleto adquirido.

De acuerdo con la página oficial de Catrinia, existen 3 modalidades:

Clásico — 400 pesos: incluye acceso al desfile en zona general, el panteón temático y las proyecciones de videomapping.

— 400 pesos: incluye acceso al desfile en zona general, el panteón temático y las proyecciones de videomapping. Preferente — 650 pesos: ofrece un lugar numerado para el desfile, acceso al panteón, videomapping, Túnel del Mictlán, Sendero Ancestral y Lago de las Almas Perdidas.

— 650 pesos: ofrece un lugar numerado para el desfile, acceso al panteón, videomapping, Túnel del Mictlán, Sendero Ancestral y Lago de las Almas Perdidas. VIP — 900 pesos: incluye las experiencias del boleto Preferente, además del Tren de los Recuerdos, una zona exclusiva de comida y acceso sin filas.

La experiencia temática ofrece descuentos y entradas gratuitas para algunos visitantes. Los niños menores de 4 años y las personas con discapacidad pueden ingresar sin costo; estas últimas deben presentar la acreditación correspondiente. Por su parte, los adultos mayores con credencial INAPAM reciben un descuento del 10 por ciento al comprar sus boletos en taquilla.

En el Festival del Valle de las Catrinas habrá actividades culturales alusivas al Día de Muertos. (Foto: Ayuntamiento de Atlixco)

¿Cómo surgió el Festival Internacional Valle de Catrinas en Atlixco?

El Festival Internacional Valle de Catrinas nació en 2021 en Atlixco, Puebla, con una exposición de apenas 5 esculturas monumentales elaboradas mediante la técnica de cartonería.

La iniciativa surgió para fortalecer las celebraciones del Día de Muertos, reconocer el talento de los artesanos locales y promover los atractivos turísticos del Pueblo Mágico. En su primera edición, las figuras se instalaron en espacios públicos como el zócalo, el Parque de la Soledad y la antigua estación del ferrocarril.

Con el paso de los años, el Valle de Catrinas se convirtió en una celebración con presencia internacional, pues sus esculturas llegaron a ciudades como Nueva York, Boston y Roma.

Cada edición adoptó una temática diferente para rendir homenaje a distintos aspectos de la cultura mexicana, desde personajes históricos hasta oficios tradicionales.

Para 2026, el festival eligió a los dioses prehispánicos como protagonistas, con el propósito de acercar a los visitantes a las creencias y tradiciones de las antiguas civilizaciones de México.