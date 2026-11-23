El arribo de Grand Theft Auto VI tras más de una década de espera detonó el mayor fenómeno financiero en la industria del entretenimiento, aunque su estreno dejó un efecto colateral en oficinas: una caída estimada en la productividad laboral mundial , debido a las horas que millones de personas, incluidos gamers mexicanos , destinaron a explorar su universo virtual desde el jueves.

Take-Two Interactive Software informó que la nueva entrega recaudó ingresos por 3 mil 790 millones de dólares hasta el día de su lanzamiento, consolidándose como el producto de entretenimiento más exitoso de la historia.

La compañía reportó la colocación de 32.5 millones de unidades en preventa, una marca que pulveriza el desempeño de su antecesor, Grand Theft Auto V , el cual generó 800 millones de dólares en sus primeras 24 horas en 2013 y alcanzó los mil millones de dólares en tres días.

Este impacto financiero contrasta con las proyecciones de pérdida en los centros de trabajo.

José García Montalvo, profesor de economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, calculó que la jornada de estreno significaría una merma de mil millones de dólares para la producción de EU en un solo día, derivada del ausentismo estimado de 1.5 millones de trabajadores.

Considerando una generación anual promedio de 70 mil dólares por empleado, el académico proyectó una contracción de la productividad a corto plazo del 2 por ciento.

Montalvo anticipó que el segmento más propenso a solicitar permisos o ausentarse corresponde a hombres de entre 18 y 30 años, identificando al sector tecnológico como la industria más vulnerable ante esta tendencia, además de advertir que el título restará tiempo a las reuniones familiares durante el próximo fin de semana de Acción de Gracias .

(El Financiero)

México se monta a la ola por GTA VI

Este fenómeno de consumo también modificó las rutinas de oficina en México.

Santiago Medina, un trabajador mexicano de 22 años que adquirió el videojuego en poco más de mil 400 pesos, relató que aprovechó la flexibilidad de su modalidad de trabajo remoto en viernes para adelantar pendientes laborales y dedicar cerca de 10 horas acumuladas —con descansos— a explorar el estreno.

“Lo compré y pedí el viernes de Home Office para apurarme en mi trabajo y comenzar a jugarlo. Acumule 10 horas de juego con pausas y apenas avance 18 por ciento en la trama y como sólo puedo jugar los fines de semana le calculo que lo terminaré en un mes o mes y medio”, comentó Medina.

Aseguró que tanto él como sus amigos más cercanos han estado jugando intensivamente, pero reconoció que en su caso sólo podrá jugar los fines de semana, pero asegura que el juego es tan realista que la emoción de seguir jugando es muy intensa.

“Varios de mis amigos si lo compraron, incluso hay una mujer que también lo compró de mis conocidos, pero sí valió la pena la espera de tantos años para poder jugarlo, es muy realista”, dijo.

El furor por esta entrega se inserta en un mercado nacional en plena expansión, de acuerdo con cifras de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Al cierre de 2025, México contabilizó 73.8 millones de gamers, equivalentes al 61.4 por ciento de la población de seis años o más, cifra que se proyecta escalará a 76.2 millones de jugadores o 62.7 por ciento al cierre de 2026, mediante la incorporación de aproximadamente 2.3 millones de nuevos usuarios.

Más allá de su adopción masiva —que impulsa eventos de eSports, comunidades locales y estudios de desarrollo nacional—, el sector destaca como un sólido motor de la economía.

La generación de ingresos de esta industria creativa alcanzó 42 mil 362 millones de pesos en 2025 y se estima que ascenderá a 43 mil 590 millones de pesos al finalizar este año, lo que representa un crecimiento anual de 2.9 por ciento, un ritmo que más que duplica el avance proyectado para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 1.4 por ciento.

A nivel global, el éxito comercial de este videojuego responde a 8 años de desarrollo ejecutados por los más de 4 mil 700 empleados de Rockstar Games , filial de Take-Two, tras 13 años sin una entrega completamente nueva.

Ambientado en Vice City, una versión ficticia de Miami, el lanzamiento ha cosechado las mejores críticas en la historia del sector, siendo calificado por Bloomberg como “ una obra maestra ” gracias a su salto técnico y realismo en las dinámicas de combate y transacciones.

La efervescencia ha trascendido las pantallas para convertirse en un evento de cultura popular masivo. Take-Two desplegó una intensa campaña publicitaria que copó Miami —pese al rechazo de algunos residentes—, logrando que los Miami Heat de la NBA disputaran un encuentro en un estadio decorado con alusiones al juego antes del concierto oficial programado para el sábado, mientras creadores de contenido mantienen transmisiones maratónicas en Twitch, de Amazon, y YouTube, de Alphabet, a la espera de futuras versiones.

Con información Karla Rodríguez.