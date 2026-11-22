Alejandro Martínez Araiza agradeció el apoyo de más de 25 mil trabajadores por respaldar su gestión al frente del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC).

El directivo recalcó que factores como el impulso a la modernización de las relaciones laborales frente a la automatización, negociación de mejoras salariales y prestaciones, defensa de los derechos laborales y hasta la participación en reuniones con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos han sido claves para gestionar de manera exitosa el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) sea respaldada por más de 25 mil trabajadores.

El SNAC tiene 105 años de historia, 32 contratos colectivos firmados y actualmente cuenta con 25 mil trabajadores representados de más de 25 empresas, entre ellas Bimbo, Barcel, Alpura, Gamesa, Pepsico, Sabritas, El Globo, Mondelez, Sigma, por mencionar algunas, para una presencia en más de 203 centros de trabajo.

Y esas gestiones han ya traspasado fronteras, pues como parte de los trabajos preparatorios para la revisión del T-MEC, el SNAC sostuvo reuniones en Washington, donde se presentaron propuestas como la incorporación de la IA a la agenda laboral del tratado, entro otros.

Ademas, en la negociación contractual con Barcel, el SNAC incorporó apartados relacionados con la gestión de nuevas tecnologías, automatización y robots.

También recordó que se logró la ratificación de la revisión contractual en Mondelēz México, pus dichos trabajadores respaldaron el convenio de revisión integral de su Contrato Colectivo de Trabajo, cuya titularidad corresponde al SNAC. (95.7% de los votos válidos a favor del convenio).

En tanto, el dirigente presentó ante la Asamblea General del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio hace unas semanas un informe detallado sobre actividades y finanzas.

“Para el SNAC, la autonomía sindical, libertad de asociación y voto libre deben prevalecer frente a cualquier intento de deslegitimar a sus dirigencias”, apuntó hace unos días el secretario general ante algunos intentos de supuestos trabajadores con la idea de desestabilizar la organización y administración del SNAC.