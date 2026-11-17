El ruido mediático en torno a la revisión conjunta del T-MEC en este 2026 ha alcanzado niveles ensordecedores. Entre titulares alarmistas sobre renegociaciones, disputas sectoriales y fricciones diplomáticas, es tentador para los comités ejecutivos postergar decisiones operativas. Sin embargo, para la alta dirección corporativa en México, basar la estrategia del negocio en adivinar el desenlace político de las mesas de negociación gubernamentales es un error de alto riesgo.

La realidad operativa del comercio internacional es que la continuidad y viabilidad del negocio no se decidirán en los discursos oficiales entre Ciudad de México, Washington y Ottawa, sino en el rigor técnico de cada planta, almacén y despacho aduanero. De hecho, el verdadero desafío de este periodo no radica en la incertidumbre geopolítica, sino en la solidez del cumplimiento normativo o compliance.

Mientras el debate público se concentra en la retórica institucional, las autoridades aduaneras de la región, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), han acelerado el ritmo de auditorías y verificaciones de origen. La fiscalización no esperará a la conclusión formal de la revisión del tratado, pues la exigencia de efectividad aduanera opera hoy en tiempo real.

Para la alta dirección, el verdadero campo de batalla está en sus propias plantas, en sus certificados de origen, en la trazabilidad de sus insumos y en la capacidad de sus equipos para demostrar, con evidencia documental irrefutable, que lo que producen es genuinamente de la región de Norteamérica.

A julio de 2026, México alcanzó un récord histórico de exportaciones a Estados Unidos con 358 mil 700 millones de dólares, lo que significó un aumento del 16% respecto al mismo ciclo del año previo. El 83% de esas exportaciones entraron libres de arancel. Eso no ocurrió por casualidad ni por concesiones políticas, sino porque miles de empresas (desde gigantes automotrices hasta pequeños proveedores) lograron acreditar el origen de sus mercancías conforme a las reglas del T-MEC.

El problema es que las reglas están cambiando, y no me refiero a las negociaciones bilaterales, sino a la intensificación de la fiscalización que ya está en marcha. La reforma a la Ley Aduanera en México elevó las multas hasta el 100% del valor involucrado en ciertas operaciones y las autoridades están adoptando esquemas de auditoría más específicos y focalizados. Una clasificación arancelaria incorrecta, una descripción vaga en un certificado de origen o un proveedor que no documenta adecuadamente la procedencia de sus materiales pueden detener toda una operación.

Las reglas de origen están entre los temas centrales de las conversaciones. El T-MEC elevó el contenido regional en vehículos del 62.5% al 75%. Hoy se discuten propuestas para elevarlo aún más (algunas voces mencionan 82% o incluso 90%), y Estados Unidos ha planteado que el 50% del valor del vehículo sea producido específicamente en territorio estadounidense.

Entonces el foco de la discusión ya no es únicamente el lugar donde se ensambla un producto, ahora la discusión comprende de dónde provienen sus componentes, cuánto valor se genera efectivamente en Norteamérica y qué proporción de los insumos procede de economías consideradas “no de mercado”. Las autoridades están ampliando el alcance de sus revisiones para incluir toda la cadena de suministro.

La iniciativa “Hecho en México” y “originario conforme al T-MEC” no son sinónimos, es decir, una mercancía fabricada en México no obtiene automáticamente los beneficios arancelarios del Tratado. Debe cumplir la regla de origen aplicable a su clasificación arancelaria.

Entonces, ¿qué deben hacer las empresas? La respuesta no es esperar a que los gobiernos se pongan de acuerdo, es actuar ahora. Y el primer paso es realizar una auditoría preventiva de cumplimiento, el segundo es certificar la trazabilidad y el tercero es fortalecer los procesos internos de cumplimiento.

El resultado de las negociaciones gubernamentales es incierto. Lo que sí es predecible es que la fiscalización no disminuirá. Al contrario, se intensificará.

La alta dirección tiene una disyuntiva. Puede seguir el ruido mediático, alimentando la especulación y esperando que los gobiernos resuelvan lo que es, en esencia, un problema de ejecución operativa. O puede desviar su atención hacia adentro, hacia sus propias operaciones, y preparar a sus organizaciones para un entorno de mayor exigencia, mayor fiscalización y mayor complejidad.

El verdadero desafío no es especular sobre lo que vendrá. Es estar listo para cuando llegue.