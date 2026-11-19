Kai Cenat, MrBeast y otros creadores aprovechan la fiebre por GTA VI con transmisiones en vivo y contenido para redes sociales. (Foto: Rockstar Games)

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI este jueves se perfila como una bonanza para los influencers de internet, algunos de los cuales están planeando maratones de transmisiones en vivo durante toda la noche para lo que se espera que sea el mayor estreno de un videojuego de todos los tiempos.

Los influencers de Twitch, de Amazon Inc.; YouTube, de Alphabet Inc., y TikTok están aprovechando el exitoso debut del nuevo videojuego de Take-Two Interactive Software Inc. para sacar el máximo provecho de este fenómeno de la cultura popular.

“No habíamos visto nada de esta magnitud desde la pandemia de COVID-19”, afirmó Ashray Urs, director de Streamlabs LLC, una empresa que proporciona software para realizar transmisiones en vivo.

En las casi 26 horas que GTA VI ha estado disponible internacionalmente, los aficionados han acumulado 118 millones de horas viendo a otras personas jugar en distintas plataformas de transmisión en vivo, según Streamlabs. En su punto máximo, se registraron 7.25 millones de espectadores simultáneos.

Se espera que esta nueva entrega de la franquicia Grand Theft Auto genere más de 3 mil millones de dólares en ingresos durante sus primeros meses. Además, ya se ha convertido en el videojuego mejor valorado de todos los tiempos.

La noche del miércoles, un palco VIP del Kaseya Center, sede del Miami Heat, se transformó en un punto de reunión para influencers. Mientras el Miami Heat de la NBA, que para la ocasión adoptó la identidad de los “Vice City Heat”, se enfrentaba a los Milwaukee Bucks, las conversaciones en el palco giraban en torno a la magnitud de la campaña publicitaria de GTA VI, cuya presencia era evidente por todas partes. El palco, al igual que el resto de la arena, había sido transformado en un escenario inspirado en GTA, con comida rápida de establecimientos de Vice City, como Burger Shot y Cluckin’ Bell, además de cervezas temáticas del videojuego, como Patriot y No Mames Vice City.

Anwar Jibawi, influencer radicado en Los Ángeles que asegura tener 87 millones de seguidores en redes sociales, afirmó que la intensa campaña alrededor de GTA VI lo convenció de incorporar transmisiones en vivo a su repertorio de sketches cómicos, debido a la enorme demanda de personas interesadas en experimentar el lanzamiento en tiempo real.

“Definitivamente voy a cambiar la manera en que publico contenido por Grand Theft Auto”, declaró Jibawi mientras observaba cómo el Heat se encaminaba a una victoria de 137-130 sobre los Bucks. “Cuanto más nos acercamos a la inteligencia artificial y vemos cómo todo empieza a dominarlo todo, más quiere la gente cosas reales y espontáneas. Los eventos serán cada vez más grandes y más personas querrán conectar con otras y vivir el momento. ¿Me entiendes?”.

El creador de contenido Kai Cenat publicó el martes un tráiler para promocionar su maratón de transmisiones en vivo en Twitch y YouTube, que acumuló 2.4 millones de reproducciones en un día. En la producción, con calidad cinematográfica, Cenat protagonizó un tiroteo en un escondite de narcotraficantes en Miami, una escena que evocaba el tráiler del videojuego presentado en agosto. El miércoles, después de recibir una copia anticipada del juego, Cenat hizo una breve oración: “Dios, muchas gracias por este momento. Esperé 13 años”.

Twitch lleva meses preparándose para responder a las exigencias tecnológicas del lanzamiento de GTA VI, de acuerdo con Mike Minton, director de Producto de la plataforma. La audiencia del tráiler del videojuego ya había provocado interrupciones en los servicios de Twitch y Netflix Inc., donde se estrenó.

“Este es el mayor lanzamiento de un videojuego que hemos tenido”, afirmó Minton, quien destacó que 3.3 millones de espectadores simultáneos siguieron las transmisiones de personas jugando GTA VI el miércoles, casi el doble de la audiencia registrada por el anterior poseedor del récord, Valorant, de Riot Games, lanzado en 2020. “He estado en algunos de los canales de Slack de nuestros equipos de respuesta a incidentes. Toda la empresa está trabajando en esto”.