Antes de su lanzamiento, Grand Theft Auto VI obtuvo una puntuación perfecta de 10 otorgada por IGN y GameSpot.

Este miércoles, la administración Trump advirtió en tono de broma a los empleados federales que el lanzamiento del tan esperado videojuego Grand Theft Auto VI no constituye una excusa válida para trabajar desde casa.

“Recordatorio: ¡El lanzamiento de GTA6 no justifica el teletrabajo ocasional!”, dijo la Oficina de Gestión de Personal en una publicación ingeniosa en las redes sociales, reconociendo el gran revuelo causado por el lanzamiento del juego.

El tuit desenfadado de la OPM surge en un momento en que la administración ha mantenido la presión sobre los empleados federales para que trabajen en la oficina.

El presidente Donald Trump ordenó a los empleados del gobierno estadounidense que volvieran a sus oficinas poco después de regresar a la Casa Blanca en 2025, con el objetivo de revertir los acuerdos de teletrabajo que se habían generalizado durante la pandemia de Covid-19.

¿Cuándo sale el GTA VI? Rompe récords de calificación antes de su lanzamiento

Los jugadores han esperado más de una década por el nuevo título de acción de mundo abierto de Rockstar Games, que se lanza oficialmente el 19 de noviembre.

Ya se ha convertido en el videojuego mejor valorado de la historia, con una puntuación de 99/100 en el agregador de reseñas Metacritic y de 98/100 en OpenCritic, siendo el juego con la puntuación más alta en ambas plataformas. Los sitios web de videojuegos IGN y GameSpot le otorgaron a GTA VI una puntuación perfecta de 10.

La reseña de Bloomberg sobre el nuevo Grand Theft Auto lo calificó de “obra maestra”. Algunos analistas prevén que el juego venda 40 millones de copias en PlayStation y Xbox y genere más de 3 mil millones de dólares en ingresos durante sus primeros cuatro meses.

El desarrollo del juego llevó ocho años y requirió el esfuerzo de más de 4 mil 700 personas.