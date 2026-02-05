¿Por qué la pandemia de COVID-19 redujo la supervivencia de pacientes con cáncer? Esto dice un estudio

Un radiólogo utiliza una lupa para revisar mamografías en busca de cáncer de mama

Durante los primeros años de la pandemia de COVID-19, los expertos temían que las interrupciones en el diagnóstico y tratamiento del cáncer costarían vidas. Un nuevo estudio sugiere que tenían razón.

El estudio financiado por el gobierno estadounidense y publicado por la revista médica JAMA Oncology sería hasta ahora el primero en evaluar los efectos de las interrupciones relacionadas con la pandemia en la supervivencia a corto plazo de los pacientes oncológicos.

Los investigadores encontraron que las personas diagnosticadas con cáncer en 2020 y 2021 tuvieron una peor supervivencia a corto plazo que aquellas diagnosticadas entre 2015 y 2019. Esto fue cierto en una variedad de tipos de cáncer, independientemente de si fueron diagnosticados en una etapa tardía o temprana.

Por supuesto, el coronavirus en sí mismo fue especialmente peligroso para los pacientes ya debilitados por el cáncer, pero los investigadores trabajaron para filtrar las muertes atribuidas principalmente al coronavirus, para poder ver si otros factores juegan un papel.

¿Qué provocó una menor supervivencia en pacientes con cáncer durante el COVID?

Los investigadores no pudieron demostrar de manera concluyente qué provocó una menor supervivencia, dijo Todd Burus de la Universidad de Kentucky, autor principal del estudio.

“Pero las interrupciones en el sistema de salud probablemente fueron un factor clave”, expresó Burus, quien se especializa en análisis de datos médicos.

El COVID-19 obligó a muchas personas a posponer exámenes de detección de cáncer —colonoscopias, mamografías y escaneos pulmonares— ya que el coronavirus saturó a los médicos y hospitales, especialmente en 2020.

Investigaciones anteriores habían mostrado que las tasas generales de mortalidad por cáncer en Estados Unidos continuaron disminuyendo durante la pandemia, y no hubo grandes cambios en los diagnósticos tardíos.

Recinda Sherman, investigadora de ese trabajo anterior, aplaudió el nuevo estudio.

“Como este estudio es el primero en documentar la supervivencia específica por causa relacionada con la pandemia, creo que es importante”, manifestó Sherman, de la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer.

¿Qué cambió para los pacientes con cáncer tras el COVID-19?

“Cuanto más entendamos sobre el impacto del COVID-19, mejor podremos prepararnos para la próxima vez”.

Las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer que durante años ayudaron a reducir las tasas de mortalidad por cáncer no desaparecieron inesperadamente durante la pandemia, señaló Burus.

“No olvidamos cómo hacer esas cosas”, dijo. “Pero las interrupciones podrían haber cambiado el acceso, podrían haber cambiado la rapidez con la que las personas estaban recibiendo tratamiento”.

Más investigaciones mostrarán si algún impacto fue duradero, comentó Hyuna Sung, científica principal y epidemióloga en la Sociedad Americana del Cáncer.

“Las disminuciones transitorias en la supervivencia que se recuperan rápidamente pueden tener poco impacto en las tendencias de mortalidad a largo plazo”, señaló.

El nuevo estudio utilizó datos del registro nacional de cáncer para centrarse más específicamente en pacientes que tuvieron un primer diagnóstico de cáncer maligno en 2020 y 2021.

Más de 1 millón de personas fueron diagnosticadas con cáncer en esos dos años, y alrededor de 144 mil murieron en el lapso de un año, según los datos de los investigadores.