Horas antes del lanzamiento del GTA VI, fans hicieron burla del tiempo que tuvieron que esperar para el estreno del nuevo videojuego de Rockstar Games. (Foto: Cuartoscuro)

Remodelar una casa, pasear con un perro en una moto acuática o pasar horas frente al celular para revisar redes sociales, como si uno no lo hiciera todos los días, son algunas de las actividades que varios usuarios comenzaron a realizar durante el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI). Después de 13 años de espera, algunos fans parecen más interesados en disfrutar de una vida cotidiana virtual que en protagonizar persecuciones y enfrentamientos con policías.

La nueva entrega de Rockstar Games tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, pero la expectativa ya provocó una ola de memes, videos y reacciones en redes sociales.

La emoción llegó a tal grado que algunos jugadores solicitaron días libres en sus trabajos para dedicarse al videojuego, mientras que otros recurrieron al humor para recordar cuánto cambiaron sus vidas desde el estreno de GTA V, hace más de una década.

El lanzamiento de GTA VI también marca el final de una de las bromas más populares de internet: “Esto pasó antes que GTA VI”, una frase que los usuarios utilizaban para destacar acontecimientos inesperados que ocurrieron durante los 13 años de espera por el videojuego. Ahora, con su lanzamiento tan cerca, los aficionados comenzaron a despedirse del meme que marcó a una generación.

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

¿Cómo se vive el estreno de GTA VI en redes sociales?

La emoción por el estreno de GTA VI también llegó a las redes sociales, donde los seguidores compartieron memes que reflejan cómo cambiaron sus vidas durante los 13 años que transcurrieron desde el lanzamiento de GTA V, en septiembre de 2013, hasta la llegada de la nueva entrega de Rockstar Games.

Algunos usuarios también bromearon sobre cómo cambiaron sus prioridades económicas: mientras que antes los adultos aspiraban a comprar automóviles y casas en la vida real, ahora pueden adquirir esos mismos bienes dentro de un videojuego que cuesta alrededor de mil 500 pesos mexicanos.

También circulan imágenes sobre quienes prefieren comprar una PlayStation 5 antes que adquirir una vivienda, los jugadores que prepararon sus televisores y consolas para el estreno y aquellos que tendrán que conformarse con ver las partidas mediante transmisiones en vivo.

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

Algunos incluso desempolvaron las consolas que tenían abandonadas y les colocaron ventiladores de ‘alta potencia’, con la esperanza de que puedan soportar los 212 GB de espacio que requiere GTA VI.

Incluso Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping están dispuestos a dejar atrás sus diferencias políticas y económicas para correr en coches robados por las calles de Vice City.

La emoción por el estreno de GTA VI llegó hasta los centros de trabajo. Algunos aficionados solicitaron vacaciones o días libres para disfrutar del videojuego desde su lanzamiento, mientras que otros bromearon con la posibilidad de fingir una enfermedad para no acudir a sus empleos.

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

De hecho, la empresa de recursos humanos BambooHR publicó un estudio en octubre de 2026 en el que señaló que las solicitudes de días libres para el 19 de noviembre aumentaron 13 por ciento, en comparación con fechas equivalentes de años anteriores.

Además, algunos fans no dudaron en revivir la batalla al más puro estilo de Jujustsu Kaisen entre el mejor videojuego de todos los tiempos, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, contra el videojuego más esperado de la actualidad, con GTA VI.

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

Memes GTA VI (Foto: redes sociales)





Memes GTA VI (Foto: redes sociales)

¿Qué actividades de GTA VI sorprendieron a los primeros jugadores?

Más allá de las persecuciones policiales, los robos y las misiones que caracterizan a Grand Theft Auto, algunos usuarios que ya tuvieron acceso al juego compartieron imágenes de las numerosas actividades cotidianas, y otras no tanto, que se pueden realizar dentro del videojuego.

Una de las más comentadas fue la posibilidad de remodelar viviendas. El streamer xQc dedicó sus primeros 45 minutos de transmisión en KICK a decorar una casa dentro del videojuego.

Otra escena viral muestra a un personaje que pasea con un perro en una moto acuática. Incluso, el streamer IShowSpeed pasó varios minutos revisando las redes sociales desde el celular de su personaje, antes de enviarlo a dormir.

Sin embargo, algunos creadores de contenido ya sufrieron sus primeras muertes dentro del videojuego, tras ser devorados por tiburones o cocodrilos en las playas y aguas de Vice City.

Grand Theft Auto VI tiene programado su lanzamiento mundial para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Después de 13 años de espera, rumores y memes que marcaron a toda una generación de jugadores, GTA VI finalmente llega a las consolas. Su estreno no solo representa el regreso de una de las franquicias más populares de los videojuegos, sino también el final de una larga espera para quienes crecieron con GTA V y ahora podrán explorar una nueva historia en Vice City.