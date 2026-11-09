¿Cómo precargar ‘Grand Theft Auto VI’ en PlayStation 5 y Xbox Series?

Se requieren hasta 212 GB para instalar el 'GTA VI', informó Rockstar Games (Foto: Cortesía Rockstar Games).

¡Empieza oficialmente la cuenta regresiva para jugar el esperado Grand Theft Auto VI! Este 10 de noviembre inicia la precarga del ‘videojuego más esperado de la década’, por lo que los jugadores que ya reservaron su copia podrán descargar los archivos antes del lanzamiento.

Esto es importante en especial para los usuarios que, para el 19 de noviembre, no quieran esperar ni un solo segundo para jugar, por lo que te presentamos lo que debes saber si eres uno de ellos.

'GTA VI' se lanza el 19 de noviembre. (Foto: Rockstar Games)

¿Cómo y cuándo se puede precargar ‘GTA VI’?

De acuerdo con la información oficial difundida por Rockstar Games, la precarga de GTA VI comienza el 10 de noviembre, aunque el horario será distinto para PlayStation y Xbox.

En Xbox Series X|S, la descarga anticipada iniciará a nivel mundial el martes 10 de noviembre a las 00:00 horas GMT. Esto significa que los usuarios de México puden comenzar a descargarlo desde las 18:00 horas del lunes 9 de noviembre, tiempo del centro del país.

Por su parte, los jugadores de PlayStation 5 tendrán que esperar por región hasta la medianoche local del martes 10 de noviembre.

La precarga estará disponible únicamente para quienes hayan reservado el título en las tiendas digitales oficiales de sus respectivas consolas.

En el caso de quienes hayan optado por la versión física, los códigos estarán disponibles en tiendas a partir del jueves 12 de noviembre.

Rockstar también recomendó a los jugadores prepararse para el tamaño del archivo, que ocupará hasta 212 GB de espacio en el almacenamiento de la consola, dependiendo del dispositivo.

Entonces, si ya compraste y quieres precargar el GTA VI, considera lo siguiente:

Fecha y horario: la descarga anticipada comenzará el martes 10 de noviembre de 2026. En PS5 estará disponible a las 00:00 horas de cada zona horaria, mientras que en Xbox Series X|S iniciará a las 00:00 horas GMT en todo el mundo (18:00 horas del 9 de noviembre en el centro de México). Descargas automáticas: los jugadores de PlayStation 5 deben habilitar esta opción, mientras que los de Xbox deben activar las actualizaciones automáticas. En ambas consolas es necesario mantener el equipo encendido o en modo de reposo o suspensión para permitir la descarga. Quienes no, deberán hacerlo desde la tienda de su consola. Espacio de almacenamiento: la instalación requerirá hasta 212 GB disponibles, dependiendo de la consola. Problemas con la descarga: si se presentan inconvenientes durante la descarga o instalación, los usuarios pueden consultar los centros de soporte de PlayStation y Xbox.

'Grand Theft Auto VI' es la próxima apuesta de Rockstar Games. (Foto: Rockstar)

¿A qué hora estará disponible ‘GTA VI’ en PlayStation 5 y Xbox Series X|S?

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está programado para el jueves 19 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información publicada por Rockstar Games, el videojuego estará disponible a las 00:00 horas, tiempo local de cada región.

La compañía utilizará un modelo de lanzamiento escalonado, por lo que el título se desbloqueará a la medianoche de cada zona horaria. Esto significa que algunos países, como Nueva Zelanda, podrán acceder al juego antes que todos, y, conforme llegue la medianoche local, se desbloqueará el título.

La sexta entrega principal de la franquicia llegará 13 años después de GTA V, estrenado en 2013. Rockstar anticipó que las preventas tendrán como incentivo el paquete Vintage Vice City.