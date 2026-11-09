Le robó más que el corazón: Los mejores memes de la infidelidad del CEO de NVIDIA con supuesta espía china

Jensen Huang, cofundador y CEO de Nvidia, quedó en el centro de un escándalo que combina una infidelidad y reportes sobre presunto espionaje chino. (Foto: IA)

¡Pero Señor Justicia, su único delito fue amar! Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de Nvidia, está en un aprieto más grande que el que sacó a Andy Byron de su cargo como CEO de Astronomer tras ser atrapado en una infidelidad en la Kiss Cam de Coldplay.

Esta trama digna de telenovela mexicana o, mejor aún, de drama coreano, comenzó con un affaire de Jensen Huang y terminó como un escándalo de presunto espionaje de China a Nvidia, gigante de los semiconductores. Como buen cotilleo empresarial, los memes ya han hecho la tarea de explicarlo todo.

Todo detonó por una nota de The New York Times. El diario estadounidense publicó que, según las agencias de inteligencia estadounidenses, Jensen Huang tenía una relación estrecha con una compradora de chips originaria de China, quien estaba recopilando información para Pekín.

La mujer en cuestión es Alice Huang (el mismo apellido es coincidencia), una exconductora de televisión que dio el salto como directiva a Megaspeed, empresa de Singapur que tiene negocios con Nvidia.

Memes de Jensen Huang.

Memes de Jensen Huang.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, admite infidelidad a su esposa

Ya más atrapado que el CEO de Astronomer con Kristin Cabot (ahora exencargada de Recursos Humanos de Astronomer), Jensen Huang admitió que tuvo una relación íntima con una ejecutiva de negocios.

El CEO de Nvidia publicó una carta en el sitio web de la empresa donde se disculpaba con su esposa: “Fui infiel a mi esposa (...) Mis acciones la han herido a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente”. Sin embargo, no mencionó explícitamente de Alice Huang.

Esto tendrá una continuación pronto, pues Nvidia anunció una investigación independiente tras los reportes de que Jensen Huang era “objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera”.

Aunque el gigante de la inteligencia artificial consideró que no había motivos para creer que la seguridad nacional y los secretos de la empresa estén en riesgo: “La investigación del consejo examinará toda la información disponible”.

Pese a que en los memes Jensen Huang ya aparece con el cintillo de “Open to work” de LinkedIn, Nvidia afirmó que continuará al frente de la empresa durante la investigación.

“Apoyo la investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido a proteger a NVIDIA y a apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos”, expresó Huang en su carta.

Memes de Jensen Huang.

Memes de Jensen Huang.

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Memes de Jensen Huang.

Además, China negó haber tendido una trampa a Jensen y consideró que se trata de una campaña de desprestigio.

“La llamada acusación de espionaje chino carece de fundamento. No son más que calumnias contra China”, afirmó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.

En medio de las tensiones comerciales, en los últimos años Huang presionó para hacer más flexibles las restricciones de venta de chips a China.

Mientras esperamos que se estrene la siguiente temporada, estos son los mejores memes que nos dejó la telenovela de Nvidia. Y aquí Jensen se encuentra con la rebelión de sus máquinas: muchos son con inteligencia artificial.

Memes de Jensen Huang.

Con información de AP.