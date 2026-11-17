La portada de The Economist para 2027 revela conflictos armados y manifestaciones para el año que viene.

Tanques, misiles, manifestaciones, hipervigilancia y robots protagonizan The World Ahead 2027, la portada anual de The Economist que revela las tendencias políticas y los temas más importantes del año que viene, luego de la derrota de Donald Trump en las elecciones intermedias en EU .

La ilustración de este año, realizada con el respaldo de voces políticas, académicas y empresariales, se centra este año principalmente en los choques políticos y financieros resultados de los conflictos armados de este año, como el de EU con Irán , además de la confusión con el avance de la IA .

Además, se centra especialmente en Donald Trump , quien aparece en la cima de la imagen circular junto con otros mandatarios, que parecen ser Xi Jinping, de China ; Narendra Modi, de India, y otras tres personas, incluidas dos mujeres.

De acuerdo con Tom Standage, editor de The Economist, la era posterior a Donald Trump “ya está comenzando”, esto luego de perder la mayoría republicana en el Congreso y de admitir que no buscará un nuevo mandato en 2028.

Más allá de Trump, la portada de The Economist para 2027 aborda otros problemas, como los efectos de El Niño en el mundo, una sociedad que normalizó el uso de Ozempic para bajar de peso y el incremento de tensiones entre China y Taiwán .

Lanzamientos de cohetes, cámaras de vigilancia en las calles, cerebros con IA, misiles impactando ciudades, personas a caballo y a camello, la caída de los mercados y referencias al cine y hasta una misteriosa bola de cristal forman parte de la portada. ¿Qué referencias se acertarán en 2027 y qué significa la portada de The Economist? Estos son algunos puntos clave:

Portada de The Economist habla sobre el fin de Donald Trump

Tras la victoria demócrata en EU, se espera a un Donald Trump más agresivo que en el pasado, posiblemente con más órdenes ejecutivas, disputas legales, cambios repentinos de nombres en territorios e incursiones militares mientras intenta mantener su influencia en occidente.

“El presidente no será un pato cojo, sino un destructivo Angry Bird”, declaró el medio de comunicación.

Los estragos de la guerra con Irán

Las consecuencias de la guerra que EU intensificó contra Irán a finales de febrero de este año se intensificarán el año que viene. De hecho la ilustración contiene imágenes de petroleros encadenados, en posible referencia a los bloqueos en el Estrecho de Ormuz .

“Los aliados de EU ya no confían en él y sus enemigos ya no le temen”, explica el editorial, que argumenta que las consecuencias de la guerra remodelarán la política regional, los flujos de energía, la seguridad alimentaria y el abasto de fertilizantes.

Los daños de El Niño

El fenómeno El Niño será el protagonista en cuanto a la situación climática , a la espera de que 2027 sea el año más caluroso de la historia, con sequías, incendios forestales y olas de calor.

Ante ello, las energías renovables volverán a aparecer en el mapa mientras los sectores conservadores promueven contaminantes.

IA, lanzamientos espaciales y el mercado de bonos

Estos tres rubros están cerca del colapso, y The Economist argumenta sobre ello en su portada para 2027.

A medida que el sector de la IA acumula deudas, acuerdos complejos y opacos, se espera que incrementen las preocupaciones sobre riesgos políticos, financieros y cibernéticos relacionados con su uso, además de su impacto en los empleos y el medio ambiente.

El mercado de bonos se enfrenta a una situación tensa, ya que varios países ricos viven por encima de sus posibilidades, y los rendimientos de sus bonos están en incremento; sin embargo, esta situación no puede ser para siempre, y “algo, en algún lugar, tiene que romperse”.

Finalmente, es posible que 2027 sea el año en el que se rompa la barrera espacial, esto debido a un abaratamiento de los lanzamientos espaciales de satélites , lo que abre la puerta a una primera estación espacial del sector privado y posibles centros de datos en la órbita.

El avance de la derecha en Europa y una posible incursión china en Taiwán

El crecimiento de figuras como Marine Le Pen abre la puerta a que la derecha conservadora y populista gane terreno en Europa.

Esta situación no solo es preocupante en el discurso, sino en las finanzas públicas de países sumamente endeudados como Francia.

En Asia, uno de los rumores que corre desde hace años es que en 2027 China capturará Taiwán ; sin embargo, la tecnología ha hecho que los países pequeños contengan a los grandes, ¿tendrá suerte Taiwán?

Cambios en la moda y la salud a causa de Ozempic

Con la normalización del uso de Ozempic y otros medicamentos para bajar de peso , se esperan cambios en el comportamiento del consumidor, esto en ropa, cosméticos y la industria del fitness.