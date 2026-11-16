Trump exigirá licencia a países para acceder a chips de IA avanzado tras escándalo en Nvidia

El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió una norma provisional para limitar el acceso remoto a chips y servidores de IA avanzados procedentes de ciertos países, tras un mayor escrutinio de las exportaciones de semiconductores a raíz de un presunto escándalo de espionaje en el que está implicada Nvidia.

“La norma está diseñada para garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puedan eludirse mediante acuerdos de computación remota que involucren centros de datos en terceros países”, dijo el Departamento de Comercio de Estados Unidos en un comunicado.

La nueva normativa exigirá licencias para reexportar chips de IA avanzados a Brasil, Singapur, Indonesia, Malasia y Tailandia.

“Estados Unidos es el líder mundial en informática avanzada y tecnología de superinteligencia, y está comprometido con la promoción de la adopción global de la tecnología estadounidense para fines comerciales legítimos, al tiempo que garantiza que las tecnologías sensibles no se exploten de maneras que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos”, dice el documento.

Tras señalar que la computación en la nube avanzada ha hecho cada vez más posible acceder de forma remota a los sistemas informáticos de IA de Estados Unidos, el departamento afirmó que la nueva norma tiene como objetivo armonizar con las normas existentes sobre el acceso físico a la tecnología.

Jensen Huang analiza volver como consejero delegado de Nvidia

Jensen Huang analiza con sus aliados su posible regreso como consejero delegado de la tecnológica de software estadounidense Nvidia, después de que dimitiera la semana pasada al verse involucrado en una relación con una presunta espía china, informa este lunes el periódico británico Financial Times (FT).

Las personas más cercanas a Huang están presionando a la junta directiva de la empresa para que restituya al exconsejero delegado, a pesar de que ese consejo lleva a cabo una investigación independiente sobre su conducta, de acuerdo con el FT.

Una persona cercana al empresario dijo al diario que están organizando un “centro de operaciones” con ejecutivos de Silicon Valley, en California, a fin de presionar a favor del regreso de Huang, mientras que buscan también el respaldo de la Casa Blanca.

“Todos las personas relevantes del sector tecnológico aprecian a Jensen”, afirmó esta fuente, y añadió que estas iniciativas cuentan con el respaldo del propio Huang.

Con información de EFE