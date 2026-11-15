Crisis en Nvidia se agrava: Taiwán detiene y acusa a empleado de traficar chips de IA a China

De acuerdo con el caso abierto por Taiwán, un empleado de Nvidia de apellido Chang contrabandeó 130 servidores con chips avanzados.

La empresa Nvidia recurrió a funcionarios de Taiwán después de que fiscales de la isla acusaron a uno de sus empleados de ayudar a introducir chips de inteligencia artificial de contrabando en China.

La firma, cuyo CEO interina es Colette Kress, expresó sus preocupaciones a funcionarios políticos por el arresto, en julio, de un gerente de Nvidia de apellido Chang, quien fue acusado formalmente en agosto de falsificación y abuso de confianza, según personas familiarizadas con el asunto.

Representantes de Nvidia reclamaron a funcionarios taiwaneses que estaban en desacuerdo con los cargos contra Chang, uno de los nueve acusados en el caso, y consideraban que no debería ser objeto de una investigación, comentaron las fuentes quienes solicitaron el anonimato para hablar sobre un asunto delicado.

¿Qué equipos de Nvidia fueron llevados de contrabando a China?

En concreto, se acusa a Chang de haber ayudado a conseguir la autorización de Nvidia para vender 130 servidores con chips avanzados a un proveedor local de infraestructura, pese a que la empresa no contaba con espacio suficiente para instalarlos en un centro de datos de Taiwán.

Los fiscales agregaron que el proveedor de infraestructura, cuyos directivos también fueron acusados, “no contaba con fondos suficientes y que el pago de los equipos provenía de una entidad china”. Además, señalaron que Chang ocultó deliberadamente esa información.

En un comunicado enviado a Bloomberg, Nvidia afirmó que “investigó exhaustivamente este asunto, como es nuestra práctica habitual, y no encontró indicios de que nuestro empleado tuviera conocimiento del presunto intento de desvío por parte de trabajadores de otras empresas”.

Los funcionarios políticos dijeron a Nvidia que no tenían ninguna participación en los procedimientos judiciales, que están a cargo de la Fiscalía del Distrito de Keelung, en Taiwán, de acuerdo con las fuentes.

Chen Po-wen, portavoz de la Fiscalía, dijo que desconocía las comunicaciones de Nvidia con el gobierno de Taiwán. Agregó que Chang, el empleado de Nvidia, enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión, la sanción máxima prevista, según el escrito de acusación, en función de su “nivel de participación y actitud posterior al delito”.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Bloomberg no ha podido localizar a Chang, identificado en el expediente judicial únicamente por su apellido, para obtener sus comentarios.

Las ‘horas bajas’ de Nvidia tras los 3 amoríos de Jensen Huang

El juicio, que representa el primer proceso judicial conocido contra un empleado de Nvidia por actividades relacionadas con el desvío de chips, será seguido de cerca mientras la compañía enfrenta la salida, la semana pasada, de su histórico director ejecutivo, Jensen Huang.

Su salida fue motivada en gran medida por su reconocimiento, este mes, de haber mantenido una relación extramarital con Alice Huang, una mujer sospechosa por funcionarios estadounidenses de espiar para China.

Alice Huang, quien no tiene parentesco con Jensen Huang, también es fundadora de Megaspeed International, empresa con sede en Singapur que está bajo investigación de Washington por sospechas de contrabando de chips. Megaspeed ha negado cualquier irregularidad.

El caso de Taiwán es independiente de la investigación de Washington sobre Megaspeed, en la que Nvidia también intervino, según informó Bloomberg.

El desvío de chips es un asunto particularmente delicado para Taiwán, isla donde se fabrica la mayor parte de los procesadores de Nvidia y donde el exdirector de la compañía fue considerado durante años un héroe local.

Washington comenzó a restringir las ventas de aceleradores de Nvidia a China en 2022, al argumentar que existía el riesgo de que ese hardware fortaleciera las capacidades militares de Beijing.

Después de años de presiones, el país planea ahora alinearse con las medidas estadounidenses, como parte de un giro más restrictivo de la administración del presidente Lai Ching-te. Mientras tanto, Taiwán procesa a presuntos contrabandistas con base en supuestas violaciones de otras leyes locales.

Mientras intentaba gestionar el caso de contrabando, Nvidia recurrió en busca de asesoría a su principal socio de producción, Taiwan Semiconductor Manufacturing, pieza fundamental de la industria tecnológica de la isla, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, TSMC declinó involucrarse, señalaron las fuentes.

Al ser cuestionada sobre sus acercamientos a TSMC y a funcionarios políticos, Nvidia respondió que “nos pusimos en contacto, como lo haría cualquier empresa, para proporcionar la información solicitada por las autoridades taiwanesas y garantizar el bienestar de nuestro empleado. Esperamos que el asunto pueda resolverse lo antes posible”.