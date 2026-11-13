‘Soy un pedazo de mier...’: Así fueron las últimas horas de Jensen Huang como CEO de Nvidia

Al final, Jensen Huang parecía destrozado y abatido, con su legendaria energía agotada. Tras semanas de negar las acusaciones de infidelidad y luchar por conservar su puesto como director ejecutivo de Nvidia, su rendición la noche del miércoles fue incondicional. Según una persona cercana a la situación, la habitual actitud decidida de Huang se había esfumado y había empezado a usar frases como “me da igual” y “no me importa”.

Durante las décadas que dedicó a convertir a Nvidia en un gigante multimillonario de chips de inteligencia artificial (IA), Huang se distinguió por su atención al más mínimo detalle, desde la arquitectura de los chips hasta los paquetes de compensación de los empleados más jóvenes de la empresa. Ahora, a ojos de quienes lo rodeaban, se había rendido.

Según personas que hablaron con él en los últimos días, Huang adoptó una actitud arrepentida y llegó a describirse como un “pedazo de mierda”.

Fue una caída fulgurante para un multimillonario y magnate tecnológico que, apenas dos semanas antes, era el rostro de la inteligencia artificial en todo el mundo. Con su franqueza y energía, había cautivado al presidente estadounidense Donald Trump, influido en la política tecnológica global y atraído a multitudes que lo aclamaban durante sus giras internacionales, al estilo de una figura papal.

Es difícil imaginar el actual auge de la IA sin Huang, su empresa y sus chips. También resulta complicado anticipar cómo será el panorama tras su salida. Como escribió Harvey Jones, presidente del consejo de administración de la empresa, en un correo electrónico dirigido a los empleados tras la renuncia de Huang: “Las contribuciones de Jensen a Nvidia son trascendentales. Nvidia es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo”.

Esperaban que fueran rumores las relaciones de Huang

Cuando, a finales de octubre, se supo que Huang tenía estrechos vínculos con una mujer sospechosa de ser espía china, todo parecía indicar que saldría victorioso. El consejo de administración, integrado en buena medida por inversores de larga trayectoria, socios comerciales y amigos de Huang, se mostró reacio a tomar medidas e incluso a emitir comentarios públicos sobre las noticias.

La mayoría de los medios de comunicación evitó abordar directamente la naturaleza exacta de la relación del director ejecutivo con Alice Huang, la presunta espía. Huang negó ante amigos y colegas haberle sido infiel a su esposa. También lo negó internamente desde finales de 2025. En una de sus últimas entrevistas como director ejecutivo, Huang declaró a Bloomberg News que su relación con Alice Huang era similar a la que mantenía con clientes y ejecutivos chinos. “Todo era completamente normal y nada fuera de lo común”, afirmó.

El punto de inflexión llegó el viernes 6 de noviembre, cuando un artículo del Financial Times citó a funcionarios estadounidenses que aseguraban que la relación había sido sentimental. Poco después, Tim Teter, asesor jurídico general de Nvidia, acudió a la casa de Huang para confrontarlo. Durante esa conversación, Huang confesó. En ese momento, la mayoría de los integrantes de la junta directiva todavía se resistía a pronunciarse públicamente, pero Teter, quien también era secretario del consejo, les dijo que debían actuar.

La junta anunció que investigaría las acusaciones y encargó la investigación al prestigioso bufete de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. El domingo, Huang envió un correo electrónico a todos los empleados. En el mensaje, admitió la infidelidad, se disculpó con su familia y prometió “cooperar plenamente” con la investigación del consejo.

A medida que el escándalo crecía, surgieron indicios de que la situación desviaba la atención de Huang de sus amplias responsabilidades en la empresa. Como parte del peculiar organigrama de Nvidia, Huang tenía a su cargo a unos 60 ejecutivos, una cifra extraordinaria para los estándares habituales de gestión. Toda la empresa debía enviar correos electrónicos con sus cinco prioridades principales, que Huang utilizaba para comprobar que cada equipo trabajara en lo que él consideraba más importante. Normalmente, respondía de inmediato, a cualquier hora del día o de la noche. En los últimos días, sus tiempos de respuesta se alargaron.

Segunda y tercera infidelidad de Huang, punto sin retorno

El miércoles, el New York Times informó que Huang también mantenía una relación extramarital con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia. Esta vez, la junta directiva actuó con rapidez. Los integrantes del consejo se reunieron de manera virtual el miércoles y la sesión se prolongó hasta altas horas de la noche. Finalmente, Huang no tuvo más remedio que renunciar y dejó todos los cargos formales en la empresa que cofundó.

A la mañana siguiente, el consejo de administración anunció que Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumiría el cargo de directora ejecutiva interina. Kress se apresuró a tranquilizar a los empleados, visiblemente nerviosos. “Creo profundamente en esta empresa y en su futuro”, escribió en un correo electrónico revisado por Bloomberg. “Más que nada, creo en cada uno de ustedes, en nuestros clientes y socios, y en el papel fundamental que desempeñamos a diario en la economía global. El consejo, el personal y yo reconocemos que este ha sido un período extraordinariamente difícil y quiero que sepan lo agradecidos que estamos por su resiliencia, profesionalismo y dedicación constante. Gracias”.

Kress se comprometió a celebrar una reunión con todo el personal el 18 de noviembre. Un día antes, Nvidia tiene previsto presentar sus resultados y revelar lo que los analistas de Wall Street anticipan como un crecimiento de las ventas trimestrales cercano al doble.

Ahora, la junta directiva enfrenta el difícil reto de encontrar un sustituto para Huang. Entre los ejecutivos que podrían figurar en la lista de candidatos destacan Lisa Su, directora ejecutiva de Advanced Micro Devices Inc., y René Haas, director ejecutivo de Arm Holdings Plc. Es difícil imaginar a alguien capaz de asumir todas las funciones que desempeñaba Huang: tecnólogo, ejecutivo, especialista en marketing, lobista y figura representativa. Además, la empresa nunca se ocupó de crear un plan de sucesión tradicional. Para bien o para mal, Nvidia comenzará a parecerse más a una empresa convencional, con una gestión más tradicional.

En cuanto a Huang, no podrá retirarse de la vida pública, aunque lo desee. En las próximas semanas, se espera que testifique ante el Congreso, donde los legisladores le preguntarán sobre su relación con Alice Huang y si esta pudo poner en riesgo algunos de los secretos de los chips de última generación de Nvidia. En los últimos días, Huang afirmó que ya no le importa lo que le suceda, según personas que hablaron con él. Su principal preocupación, asegura, es su esposa y no “arruinar la vida” de las numerosas mujeres con las que ahora se le relaciona sentimentalmente en el imaginario público.