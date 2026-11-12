Jensen Huang perderá 108 millones de dólares tras renunciar a Nvidia: ¿Por qué no cobrará esta fortuna?

La dimisión de Jensen Huang provocó una caída en picado de las acciones de Nvidia, lo que hizo que el valor de mercado del fabricante de chips cayera por debajo de los 4 billones de dólares por primera vez desde 2025. Sin embargo, Huang, por su parte, solo deja una pequeña parte de su fortuna sin reclamar.

Al abandonar a Nvidia, Jensen Huang perderá alrededor de 108 millones de dólares en compensación de acciones no consolidadas, lo que representa aproximadamente el 0.07 por ciento de su patrimonio neto, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que estimaba su fortuna en 144.500 millones de dólares antes del anuncio del jueves.

La política de compensación en acciones de la empresa estipula que las unidades de acciones restringidas (RSU) no consolidadas se pierden una vez que un ejecutivo finaliza su servicio continuo.

Él posee aproximadamente 346 mil de estas unidades y recibiría alrededor de 310 mil acciones a través del plan de incentivos en acciones de la empresa, siempre que su desempeño cumpla con ciertos objetivos.

A diferencia de muchos otros directores ejecutivos del sector tecnológico, la fortuna de Huang proviene casi en su totalidad de su participación en las acciones ordinarias de Nvidia, en lugar de opciones sobre acciones u otras formas de compensación en acciones.

¿Qué porcentaje de acciones tenía Jensen Huang en Nvidia?

Jensen Huang controla aproximadamente el 3.5 por ciento de las acciones con derecho a voto de la empresa Nvidia, con sede en Santa Clara, California, lo que representa casi el 97 por ciento de su patrimonio, según el índice de riqueza de Bloomberg.

Dado que Nvidia solo tiene una clase de acciones, Huang no posee ningún derecho de voto privilegiado. El cofundador de 63 años, que dimitió tras revelarse dos relaciones extramatrimoniales, recibió alrededor de 7.5 millones de dólares en compensación en efectivo en cada uno de los dos últimos años, una suma insignificante en relación con su patrimonio neto.

Sin duda, su renuncia tendrá un alto costo a corto plazo, ya que provocó una caída de hasta el 14 por ciento en las acciones de Nvidia en la bolsa de Nueva York. A las 11:10 a. m., el patrimonio neto de Huang había disminuido en 6.800 millones de dólares.