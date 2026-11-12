Nvidia ‘reinicia el sistema’: ¿Quién es Colette Kress, la CEO interina que sustituye a Jensen Huang?

Colette Kress, fue nombrada directora ejecutiva interina, tras la salida de Jensen Huang como CEO de Nvidia, luego del polémico romance que tuvo con una espía. Kress era vicepresidenta ejecutiva y directora financiera.

Se unió a la compañía en septiembre de 2013, tras haber trabajado durante casi 25 años en diversos puestos financieros en importantes empresas tecnológicas.

Anteriormente, trabajó durante tres años como vicepresidenta sénior y directora financiera en la organización de Finanzas de Tecnología Empresarial y Operaciones de Cisco, donde fue responsable de la estrategia financiera, la planificación, la elaboración de informes y el desarrollo comercial para todos los segmentos de negocio, ingeniería y operaciones.

Colette Kress, quien se unió a Nvidia hace 13 años tras haber trabajado en Microsoft y Cisco Systems, ha desarrollado su carrera profesional en puestos relacionados con las finanzas. Previamente, trabajó en Texas Instruments en diversos cargos financieros.

Kress es licenciada en finanzas por la Universidad de Arizona y tiene un MBA por la Universidad Metodista del Sur. Ha representado a la compañía en eventos de Wall Street, pero su papel público se limita a cifras de Nvidia, y la mayor parte de la comunicación con la comunidad financiera estaba a cargo de su antiguo jefe.

¿Cómo afecta la salida de Jensen Huang a Nvidia?

Tras el anuncio, las acciones de Nvidia cayeron alrededor de un 10 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado. Se desploman 12.38 por ciento este jueves 12 de noviembre, hasta los 152.23 dólares por título.

Jensen Huang, figura clave del auge de la infraestructura de IA, fue destituido de su cargo tras las informaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer sospechosa de espiar para China.

Huang, uno de los tres ingenieros que fundaron la empresa fabricante de chips en 1993, había estado bajo una intensa presión desde el domingo, cuando admitió mantener una relación sentimental con Alice Huang, una exejecutiva de la empresa singapurense de centros de datos Megaspeed International.

La dimisión de Huang agrava una crisis en parte provocada por la propia Nvidia, dado que no existía un plan de sucesión claro para el ejecutivo de 63 años, el único CEO de la compañía. Podría decirse que más que ningún otro fundador en el mundo de la tecnología, Huang construyó Nvidia en torno a sí mismo y a su visión de lo que constituía la forma correcta de gestionar una empresa.

¿Qué consecuencias vienen para Nvidia?

Bajo el liderazgo de Huang, las acciones de Nvidia se han disparado más del 700 mil por ciento desde que salió a bolsa en 1999. Su capitalización bursátil ha llegado a superar los 5 billones de dólares, situándola entre las mayores empresas del mundo.

Este crecimiento vertiginoso eclipsa cualquier logro de Steve Jobs de Apple, Bill Gates de Microsoft o Jeff Bezos de Amazon.

La salida de Huang amenaza con tener repercusiones mucho más allá de Nvidia. Ha utilizado la solidez financiera de Nvidia para respaldar a decenas de importantes empresas de IA, incluidos los laboratorios de vanguardia OpenAI y Anthropic PBC.

*Con información de Bloomberg