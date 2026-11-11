Revelan nueva aventura de Jensen Huang: Estuvo con una ejecutiva de Nvidia que le reportaba directamente

Jensen Huang habría sostenido una relación con una mujer ejecutiva de Nvidia, quien le reportaba directamente.

La infidelidad de Jensen Huang, CEO de Nvidia, con una presunta espía china, no es su única relación extramarital, ya que en días recientes se confirmó otro vínculo sentimental con una directiva que le reportaba directamente.

La mujer relacionada con Jensen Huang es la vicepresidenta de Nvidia para el sector salud y, de acuerdo con testimonios de trabajadores, fueron captados en un hotel de San José, California, en marzo pasado durante una conferencia.

Cinco personas que trabajaron para Nvidia explicaron a The New York Times que la directiva, identificada por las iniciales K.P., es una mujer casada de 48 años.

Pese a los testimonios, el diario estadounidense no tuvo acceso a algún video o evidencia que confirmara esta versión.

El diario intentó contactar a Jensen Huang, quien les respondió: “No creo que deban hablar conmigo directamente”.

El código de conducta de Nvidia señala que los empleados “deben evitar las situaciones en las que nuestras acciones generen conflicto”, incluidas las relaciones personales.

La mujer no respondió a las solicitudes de comentarios respecto a los señalamientos de una relación extramarital con Jensen Huang, tema que ha sido de conversación dentro de la empresa de acuerdo con testimonios a The New York Times.

Nvidia se prepara para despedir a Jensen Huang

El consejo de administración de Nvidia, luego de abrir una investigación contra Jensen Huang, se prepara para despedir a su CEO tras confirmar que le fue infiel a su esposa.

The Wall Street Journal informó que este miércoles habría una reunión para evaluar el futuro del empresario al que defendió el presidente Donald Trump.

El posible despido de Jensen Huang tendría repercusiones mucho más allá de las operaciones de la compañía, y no solo porque Nvidia sea el fabricante dominante de chips en el corazón del auge de la IA. Huang es un negociador consumado y ha utilizado los vastos recursos de la compañía para invertir en la cadena de suministro de IA y en diversas startups.

También es un destacado promotor de la revolución de la IA, minimizando los temores sobre los riesgos para la humanidad y ensalzando sus beneficios.

Con información de The New York Times y The Wall Street Journal.