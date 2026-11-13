México necesita una inteligencia artificial que pueda seguir funcionando

Pasados los resultados electorales recientes en el país vecino del norte, parecería que la pesadilla ha terminado. Es hora de tomar medidas. Imaginemos que mañana, por otra disputa comercial, una crisis geopolítica o una decisión empresarial, México pierde repentinamente el acceso a determinados servicios internacionales de inteligencia artificial. ¿Podrían nuestros hospitales seguir utilizando sus sistemas de diagnóstico? ¿Continuarían funcionando las plataformas de atención ciudadana? ¿Qué ocurriría con las empresas, las universidades y los servicios públicos que dependen de infraestructura tecnológica ubicada fuera del país?

No se trata de imaginar una catástrofe improbable, sino de hacernos una pregunta estratégica: ¿qué tan preparado está México para mantener operando su inteligencia artificial cuando las condiciones internacionales cambien?

La respuesta no debería ser desconectarnos del mundo. México necesita participar activamente en las cadenas globales de tecnología, atraer inversión extranjera y colaborar con las mejores empresas internacionales. Pero también necesita desarrollar una capacidad propia, verificable y sostenible. La soberanía tecnológica no se mide por la nacionalidad de los accionistas de una empresa. Se mide por nuestra capacidad de decidir, operar, mantener y recuperar los sistemas que consideramos esenciales.

Una empresa extranjera puede ser una excelente socia de México. Lo importante es que los servicios estratégicos cuenten con infraestructura nacional suficiente, reglas claras sobre los datos, personal capacitado y mecanismos que permitan mantenerlos funcionando ante interrupciones externas. Aquí aparece una oportunidad extraordinaria para la política industrial mexicana.

En lugar de limitar nuestra estrategia de inteligencia artificial únicamente a comprar licencias, contratar servicios internacionales o entregar subsidios aislados, deberíamos poder crear un Fondo Mexicano de Inteligencia Artificial Soberana, de carácter público, administración profesional y participación privada.

Su propósito sería invertir en nuevas empresas establecidas en México que desarrollen modelos, aplicaciones, infraestructura, ciberseguridad, robótica y servicios de inteligencia artificial capaces de resolver problemas nacionales. La palabra fundamental es invertir.

Cuando el gobierno entrega un subsidio, puede generar un beneficio social importante, pero normalmente no adquiere participación en el crecimiento económico de la empresa beneficiaria. Cuando invierte mediante instrumentos bien diseñados, puede acompañar el desarrollo de una industria y, si los proyectos prosperan, recuperar recursos y participar en sus rendimientos. Y no propongo sustituir las subvenciones a la investigación científica. Son indispensables. Propongo complementarlas con una política de inversión que transforme conocimiento en empresas, empleos, propiedad intelectual y capacidad productiva.

El fondo podría ser administrado por profesionales independientes, con objetivos establecidos por ley, auditorías públicas y resultados medibles. Las decisiones de inversión deberían responder a criterios técnicos y no a ciclos electorales. Su desempeño tendría que evaluarse tanto por los rendimientos financieros como por la infraestructura, el talento y las capacidades tecnológicas que contribuya a construir.

¿De dónde podrían salir los recursos?

México puede estudiar y definir una estrategia de financiamiento que combine capital público, banca de desarrollo, coinversión privada y una revisión de los mecanismos fiscales aplicables a las grandes plataformas digitales. Cualquier ajuste tributario tendría que diseñarse cuidadosamente, respetando nuestros compromisos internacionales y evitando perjudicar la inversión o la competitividad. El principio es sencillo: una parte de la riqueza generada por la economía digital debería contribuir a desarrollar las capacidades digitales del propio país.

Pero el financiamiento, por sí solo, no basta. También necesitamos demanda. El gobierno mexicano es uno de los grandes compradores potenciales de tecnología. Sus contratos podrían convertirse en instrumentos de desarrollo industrial si incorporaran requisitos de continuidad operativa, interoperabilidad, protección de datos, transferencia de conocimiento y participación de proveedores establecidos en México.

No se trataría de excluir a las empresas internacionales, sino de crear condiciones para que sus inversiones fortalezcan nuestro ecosistema y para que las empresas mexicanas puedan competir, aprender y crecer. También debemos abandonar la idea de que la soberanía de la inteligencia artificial exige construir exclusivamente enormes centros de datos. Esas instalaciones son importantes, pero no son la única alternativa.

México podría desarrollar una red de infraestructura distribuida - AI Factories por todo el país - centros nacionales de cómputo, instalaciones regionales, universidades, hospitales, parques industriales y sistemas locales capaces de entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial incluso cuando la conectividad internacional resulte limitada.

Una arquitectura de esta naturaleza permitiría atender necesidades de salud, educación, manufactura, agricultura, energía y servicios públicos, aprovechando las capacidades y particularidades de cada región. Naturalmente, instalar servidores en territorio mexicano no garantiza independencia. También debemos considerar el suministro eléctrico, las telecomunicaciones, las licencias, la disponibilidad de componentes, la ciberseguridad y la formación de especialistas. Una infraestructura verdaderamente resiliente es aquella que puede mantenerse, actualizarse y recuperarse sin depender de un único proveedor.

Por eso propongo que la política mexicana de inteligencia artificial incorpore una prueba de continuidad para los sistemas estratégicos: demostrar periódicamente que pueden seguir operando ante la pérdida temporal de servicios externos. Podemos comenzar con proyectos piloto, indicadores públicos y objetivos alcanzables. No necesitamos resolver toda nuestra dependencia tecnológica de una sola vez.

México tiene universidades, ingenieros, emprendedores, industria manufacturera y una posición privilegiada en las cadenas productivas de América del Norte. Lo que falta es articular esas capacidades mediante una estrategia que convierta la adopción de inteligencia artificial en desarrollo tecnológico y empresarial propio.

La oportunidad no consiste únicamente en consumir más inteligencia artificial. Consiste en producirla, adaptarla, operarla y convertirla en empresas competitivas. Necesitamos pasar de la conversación sobre soberanía digital a una política concreta de inversión, infraestructura, talento y continuidad.

La historia nos ofrece una referencia extraordinaria. En el año 480 a. C., durante la batalla de las Termópilas, el rey Leónidas y sus 300 espartanos, acompañados por otros contingentes griegos, enfrentaron al poderoso ejército persa de Jerjes I. Aunque la resistencia terminó en una derrota militar, aquel episodio se convirtió en símbolo de determinación, autonomía y defensa frente a una potencia muy superior.

La lección para México no consiste en desafiar al mundo ni en aislarnos de nuestros socios comerciales, sino en comprender que la independencia requiere capacidades propias y preparación estratégica. Hoy las Termópilas no son necesariamente un estrecho entre montañas: pueden ser nuestros centros de datos, las redes de telecomunicaciones, los modelos de inteligencia artificial y los sistemas digitales que sostienen servicios esenciales. No necesitamos 300 espartanos ni enfrentar a ningún imperio; necesitamos miles de científicos, ingenieros, emprendedores y empresas capaces de garantizar que, ante cualquier crisis internacional, México conserve la capacidad de decidir y seguir funcionando.

Porque la pregunta decisiva no es cuántas aplicaciones de inteligencia artificial utiliza México.

La pregunta es mucho más importante:

Si mañana cambia el mundo, ¿podrá México seguir haciendo funcionar su inteligencia artificial?

La respuesta debería ser sí. Y construir esa respuesta puede convertirse en una de las grandes oportunidades económicas y tecnológicas de nuestro país.