Hay personas que recorren un país y otras que nos enseñan a mirarlo. Mayo (Harry) Möller Ruíz pertenecía a las segundas. Para él, México no era simplemente una extensión territorial, una colección de paisajes o un inventario de monumentos. Era una geografía asombrosa, una historia interminable y, sobre todo, una invitación permanente al descubrimiento. Tuve la fortuna de conocerlo y guardo recuerdos que difícilmente podrían encontrarse en las páginas de una revista o en las biografías que se han escrito sobre él.

En su casa tenía la colección de negativos fotográficos más grande que jamás había visto. Miles y miles de imágenes que, más que fotografías, parecían fragmentos de la memoria de un país. Aquellos negativos encerraban montañas, selvas, desiertos, pueblos, caminos y rostros de un México que Harry se había empeñado en recorrer, comprender y compartir. Era como entrar en un archivo monumental de nuestra identidad, construido no desde un escritorio, sino desde la experiencia de quien había estado allí.

Recuerdo también su tono de voz, seco, directo, sin demasiados adornos. Harry no necesitaba grandes discursos para transmitir una convicción. Fumaba sabroso, con ese placer pausado de quien disfruta el momento, y amaba jugar dominó con sus compadres. Me gusta recordarlo así: entre fotografías, humo, conversaciones y fichas de dominó. Un hombre que había dedicado buena parte de su vida a explorar un país inmenso y que, sin embargo, encontraba también satisfacción en los pequeños rituales de la amistad.

Pero mis recuerdos de Harry están también profundamente ligados a los caminos de México. Recorrimos en familia miles de kilómetros por todo el país, en aquellas travesías que eran mucho más que simples viajes: verdaderas expediciones de descubrimiento. Recuerdo especialmente su combi azul cielo, convertida en vehículo de exploración, observatorio itinerante y compañera inseparable de innumerables aventuras. Mi tío llevaba siempre un pequeño papel donde anotaba cuidadosamente los kilómetros recorridos entre un pueblo y otro. No era una simple curiosidad: quería corroborar las distancias reales para después publicarlas con precisión en México Desconocido. En aquellos tiempos, cuando los mapas podían ser imprecisos y las carreteras escondían tantas sorpresas como los destinos, cada kilómetro contado tenía valor.

Yo tuve incluso el honor de brincar de la combi de mi padre a la de mi tío, un privilegio que me permitía acompañarlo más de cerca en sus recorridos. Y, en ocasiones, recibía una responsabilidad todavía mayor: anotar personalmente aquellos kilómetros en el papelito. Puede parecer una tarea insignificante, pero para mí era participar, aunque fuera modestamente, en aquella extraordinaria empresa de documentar México. Aprendí que la exploración no consistía solamente en llegar a lugares desconocidos, sino también en observar, medir, registrar y compartir con rigor lo que encontrábamos.

Hoy comprendo mejor el significado de aquellas pequeñas anotaciones. Harry sostenía que no se podía conocer un país desde un escritorio ni inventar recorridos mirando un mapa. Había que viajar, verificar, equivocarse de camino, preguntar y volver a medir. Nosotros lo vivimos kilómetro a kilómetro, entre carreteras, pueblos, conversaciones familiares y paisajes que parecían no terminar nunca. Antes de que existieran los GPS, Google Maps y las aplicaciones de navegación, mi tío ya estaba construyendo, con paciencia y un papelito, una geografía comprobada de México.

Quizá por eso aquellos viajes permanecen tan vivos en mi memoria. Porque detrás de la revista, de sus fotografías y de sus grandes ideas había un hombre que se tomaba muy en serio la tarea de conocer su país, pero que también sabía compartir con su familia el placer irrepetible de descubrirlo juntos.

Había algo profundamente coherente entre su personalidad y su obra. Harry desconfiaba del conocimiento superficial, de las descripciones improvisadas y de quienes pretendían explicar un territorio sin haberlo recorrido. Ya en 1967 advertía, desde las páginas de Novedades, que conocer verdaderamente México exigía años, paciencia y recursos. Para él, mirar un mapa jamás podía sustituir la experiencia de recorrer un territorio. Había pedaleado durante casi 2 años en su bicicleta - sin cambios de velocidad - de la ciudad de México a la Patagonia, de ida y vuelta. No bastaba con describir los lugares: había que llegar a ellos, observarlos y comprenderlos.

Esa convicción se convirtió en una de las ideas fundamentales de México Desconocido. Harry entendía que nuestro país, uno de los más extensos del mundo, era también uno de los menos conocidos por sus propios habitantes. Había demasiados rincones por explorar, demasiadas historias por recuperar y demasiadas certezas que merecían revisarse.

En 1973 llegó a plantear que muchos de nuestros libros de geografía e historia tendrían que escribirse nuevamente. Era una afirmación extraordinariamente provocadora. No se trataba solamente de corregir datos, sino de reconocer que el conocimiento de México estaba incompleto y que todavía necesitábamos exploradores.

Su idea del turismo también era muy distinta de la que suele dominar la conversación económica. No lo concebía únicamente como una industria de hoteles, carreteras y visitantes. Para él, viajar por México podría convertirse en un acto de revaloración personal y colectiva, una manera de reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. Incluso imaginaba una forma de nacionalismo que no necesitara construirse en oposición a otros países. Un amor por México nacido del conocimiento y no del enfrentamiento; de la curiosidad y no de la propaganda.

Por eso defendía abrir los parques nacionales al turismo, facilitar los campamentos y permitir que más personas descubrieran la naturaleza mexicana. Entendía que el territorio debía conocerse para poder apreciarse y que difícilmente podríamos proteger aquello que ignorábamos.

La revista México Desconocido fue la expresión más visible de esa filosofía. Su propósito no era vender una imagen artificial de nuestro país, sino compartir una visión amable, optimista y constructiva de un México que se revelaba cada día. Una invitación a descubrirlo sin ingenuidad, pero también sin el pesimismo que tantas veces nos impide reconocer su extraordinaria riqueza.

Quizá por eso me impresionaba tanto aquella colección de negativos en su casa. Hoy, cuando millones de fotografías se producen y desaparecen en segundos, pienso en el significado de aquellas imágenes cuidadosamente conservadas. Cada negativo representaba una decisión de mirar, de detenerse, de registrar algo que merecía permanecer en la memoria. Harry había entendido algo que sigue siendo fundamental: descubrir no es solamente encontrar lo que desconocemos, sino aprender a mirar de otra manera aquello que creemos conocer.

Y esa lección trasciende los viajes y la fotografía. Es también una forma de entender la ciencia, la investigación, la educación y la vida. La curiosidad exige salir de los caminos conocidos, desconfiar de las respuestas fáciles y aceptar que nuestros mapas, por detallados que parezcan, nunca contienen toda la realidad.

Me gusta pensar que Harry habría disfrutado las posibilidades que hoy ofrecen las nuevas tecnologías para explorar y documentar el mundo. Pero también imagino su voz seca recordándonos que ninguna pantalla, ningún algoritmo y ninguna inteligencia artificial pueden sustituir por completo la experiencia de estar allí, de observar directamente y de confrontar nuestras ideas con la realidad.

Porque México sigue siendo desconocido. Todavía hay territorios por recorrer, historias por contar, comunidades por escuchar y conocimientos por revisar. Todavía necesitamos exploradores, como él insistía hace más de medio siglo. Y no solamente exploradores de montañas, selvas o desiertos, sino también de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro futuro. Cuando pienso en Harry Möller, no recuerdo primero al fundador de una revista sino al personaje que ayudó a transformar la manera de hacer turismo cultural en México.

En su juventud, Mayo fue técnico de radio, un oficio que, estoy convencido, le permitió comprender desde muy temprano el extraordinario poder de las distintas formas de transmitir información. Mucho antes de que habláramos de multimodalidad, Harry ya entendía que el sonido, la palabra, la imagen y el contexto podían complementarse para contar una historia mucho más profunda que la que cualquiera de ellos podría transmitir por separado.

Quizá allí nació parte de su extraordinaria sensibilidad como fotógrafo: no se conformaba con capturar lo que estaba frente a sus ojos, sino que buscaba revelar aquello que una mirada superficial no alcanzaba a descubrir. Sus fotografías no eran simples registros visuales; contenían historias, geografías, silencios, emociones y conocimientos. Harry dominaba ese arte singular de hacer que una fotografía dijera mucho más de lo que la propia imagen mostraba. Y lo hacía sin algoritmos, sin inteligencia artificial y sin los recursos digitales de hoy: solamente con su mirada, su curiosidad y una comprensión excepcional del poder de la información.

Recuerdo a un hombre que había visto muchísimo de México y que, precisamente por eso, sabía cuánto nos faltaba por descubrir. Su mayor legado no fue mostrarnos el México que él conoció, sino convencernos de que todavía nos queda un país entero por descubrir.