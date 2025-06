Acciones de Nvidia rompen récord; empresa refuerza su dominio en la era de la inteligencia artificial

Las acciones de Nvidia Corp subieron a un máximo histórico este miércoles, y el líder en chips de inteligencia artificial extendió un avance que consolida su posición como una de las empresas más valiosas del mundo.

Las acciones subieron un 3.8 por ciento hasta los 153.46 dólares, superando un máximo intradía histórico que se mantenía desde enero. Este récord es solo el último hito de la compañía, que subió un 63 por ciento desde su mínimo de abril, un repunte que añadió más de 1.4 billones de dólares a su capitalización bursátil.

Los recientes resultados de ganancias de Nvidia fueron el último catalizador para el optimismo, ya que el informe mostró un sólido crecimiento y auguró mayor fortaleza a pesar del impacto de las restricciones a la venta de semiconductores avanzados en China.

Los datos de Microsoft Corp, Meta Platforms, Alphabet y Amazon.com —que en conjunto representan más del 40 por ciento de los ingresos de Nvidia, según datos de la cadena de suministro recopilados por Bloomberg— subrayaron aún más cómo los principales clientes de la compañía continúan invirtiendo agresivamente en el desarrollo de su infraestructura de IA.

“Tengo mayor confianza en el crecimiento de Nvidia que hace un par de meses, y parece que la carrera armamentística de la IA continuará hasta 2025 y probablemente 2026”, afirmó Michael Smith, cogestor de cartera de Allspring Global Investments.

“El impulso se ha restablecido claramente, y la ventaja competitiva de Nvidia no ha hecho más que ampliarla y profundizarla, lo que significa que su posición no ha hecho más que fortalecerse”.

Nvidia prevé modernización masiva impulsada por la demanda de IA

En la junta de accionistas de Nvidia del miércoles, el director ejecutivo, Jensen Huang, aseguró a los inversores que la demanda sigue siendo fuerte. Reiteró su opinión de que la industria informática apenas está comenzando una modernización masiva de la infraestructura de IA.

Poco conocida hace apenas unos años, Nvidia se ha consolidado como una marca reconocida y quizás la acción más importante de Wall Street al convertirse en el símbolo de la IA. La subida de sus acciones, superior al 14 por ciento este año, sigue a un repunte de más del 170 por ciento en 2024, que a su vez se produjo tras el aumento de casi el 240 por ciento de 2023.

A pesar de esta fortaleza, sigue siendo atractiva en comparación con su historial según algunas métricas de valoración. Nvidia cotiza a 31 veces las ganancias esperadas a 12 meses, por debajo de su promedio de 10 años y no muy lejos del múltiplo de 27 del índice Nasdaq 100, a pesar de que las estimaciones de Wall Street apuntan a un crecimiento más rápido para Nvidia que para el mercado tecnológico en general.

El ratio PEG de la acción —una medida de la valoración en relación con el crecimiento— se sitúa en torno a 0.9, con diferencia el más bajo entre los Siete Magníficos.

La combinación de un alto crecimiento y un múltiplo razonable es una razón clave por la que Wall Street se mantiene optimista sobre sus perspectivas. Casi el 90 por ciento de los analistas que sigue Bloomberg recomiendan comprar la acción, aunque cotiza un 13 por ciento por debajo del precio objetivo promedio de los analistas, lo que sugiere que muchos esperan que el impulso continúe.

A pesar de todo esto, Nvidia sigue estando poco representada por los profesionales del mercado en comparación con otras grandes tecnológicas, lo que indica que existe potencial de compras en las próximas semanas. Nvidia está controlada por el 74 por ciento de los fondos con posiciones largas, según datos de Bank of America. Esto la sitúa por detrás de Amazon, Apple y Microsoft, que es la mayor accionista, con un 91 por ciento.

“Soy optimista sobre este año y el próximo, pero como todos, no sabemos qué pasará después”, dijo Smith. “Las acciones no parecen caras, pero el potencial de crecimiento de una de las empresas más grandes del mundo puede tener un límite. En última instancia, la duración del crecimiento de Nvidia dependerá de cuánto tiempo sus clientes aumenten sus inversiones en IA. Si reducen su gasto, no se necesitará mucho para ver un cambio significativo en la volatilidad”.