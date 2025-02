Acciones de Nvidia ya no son ‘a prueba de balas’: Así le pegó la irrupción de DeepSeek

Los inversionistas de Nvidia generalmente se apresuraban a comprar las acciones cuando bajaban. Pero el ambiente desde el desplome impulsado por DeepSeek ha sido diferente, lo que señala que los temores sobre una desaceleración en el gasto en inteligencia artificial (IA) no se están disipando.

Las acciones de Nvidia cayeron un 17 por ciento en un solo día, borrando alrededor de 590 mil millones de dólares de la capitalización bursátil de la compañía, después de que la startup china de IA afirmara tener un alto rendimiento a un costo más bajo.

Desde entonces, las acciones han recuperado algo de terreno, pero aún están más de un 12 por ciento por debajo de su máximo récord de enero. Esto a pesar de que clientes clave como Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. y Microsoft Corp. planean un gasto combinado de 300 mil millones de dólares en capital este año.

Preocupa a inversionistas el gasto en IA por caída en acciones de Nvidia

Los compradores que aprovechan las caídas no intervinieron hasta que las acciones de Nvidia habían caído más del 21 por ciento desde su pico, un fenómeno que solo ha ocurrido unas pocas veces en los últimos años. Esto apunta a una creciente cautela de los inversionistas sobre el gasto en IA, especialmente porque DeepSeek afirmó usar menos chips para su modelo de IA.

“Hay una preocupación subyacente sobre cuándo terminará la fiesta y creo que DeepSeek fue una llamada de atención de que eso podría suceder más rápido de lo que la gente piensa”, dijo Gene Munster, socio gerente y cofundador de Deepwater Asset Management.

“La psicología dentro de un día cambió de ser esencialmente una historia impenetrable e invulnerable a una que puede cambiar drásticamente.”

Las acciones de Nvidia cayeron hasta un 2.8 por ciento en el comercio temprano del miércoles.

Inestabilidad en la confianza de los inversionistas por acciones de Nvidia

El sentimiento negativo ha creado una situación muy diferente de cara a los resultados de Nvidia, previstos para el 26 de febrero.

Casi todos los informes trimestrales en los últimos dos años fueron anticipados positivamente, con las acciones cotizando a precios récord o cerca de estos antes de los resultados. Esta vez, la compañía necesita convencer a los inversionistas que podrían haber comenzado a dudar sobre cuán lejos puede llegar la acción.

La inestabilidad en la confianza de los inversionistas ocurre cuando Nvidia se enfrenta a trimestres pasados en los que experimentó un crecimiento exponencial, lo que hace que las comparaciones interanuales sean difíciles de superar.

Se espera que la compañía informe un crecimiento de ingresos del 73 por ciento, frente al 94 por ciento del trimestre anterior y considerablemente más bajo que el crecimiento del 265 por ciento en el mismo trimestre del año pasado, según estimaciones recopiladas por Bloomberg.

¿En cuánto cotizan las acciones de Nvidia?

La venta masiva también ha hecho que la valoración de Nvidia sea más atractiva para algunos inversionistas. Las acciones están cotizando actualmente a unas 30 veces las ganancias futuras, en comparación con su múltiplo promedio de cinco años de más de 40 veces.

Aun así, con los compradores de caídas sin apresurarse de manera significativa, las acciones parecen precarias de cara a los resultados, especialmente si las ganancias no superan el altísimo umbral que los inversionistas tienen para la compañía.

Si Nvidia decepciona, las acciones probablemente se mantendrán dentro de un rango hasta la segunda mitad del año, dijo Ivana Delevska, directora de inversiones de SPEAR Invest, quien agregó que las preocupaciones sobre los chips Blackwell de Nvidia también han estado pesando sobre los inversionistas.

El lanzamiento de la muy anticipada nueva línea de productos se ralentizó por desafíos de fabricación y restricciones de suministro. Aunque la compañía ha dicho que Blackwell impulsará el crecimiento en medio de una fuerte demanda, las preocupaciones sobre los costos persisten.

Las acciones de Meta cayeron levemente el miércoles, lo que pone a la gigante de las redes sociales en camino de romper su racha récord de 17 sesiones ganadoras. La racha también ha puesto el valor de mercado de la empresa matriz de Facebook más cerca que nunca de los 2 billones de dólares.