Adiós, Apple: Nvidia retoma ‘corona’ y es la empresa más valiosa del mundo

Nvidia Corp. se convirtió el martes en la empresa más grande del mundo, superando a Apple Inc. y subrayando cuán dominante se ha vuelto la inteligencia artificial en Wall Street.

Las acciones subieron un 2.9 por ciento hasta los 139.93 dólares, lo que supuso una capitalización de mercado de 3.43 billones de dólares, por delante de Apple, con 3.38 billones de dólares.

Microsoft Corp., a la que Nvidia superó el mes pasado, tiene una capitalización de mercado de 3.06 billones de dólares. Nvidia se ha disparado más del 850 por ciento desde finales de 2022.

“En los últimos trimestres, ha parecido que a la gente le importan básicamente las cifras de inflación, las cifras de empleo y las cifras de Nvidia”, dijo Fall Ainina, director de investigación de James Investment Research.

“El hecho de que Nvidia haya superado a Apple en capitalización de mercado no solo transmite que es el mayor beneficiario del ciclo de infraestructura de IA, sino que sugiere que la gente espera que el auge de la IA continúe”.

¿Cómo se convirtió Nvidia en la empresa más valiosa?

El fabricante de chips representa el 7 por ciento del peso del índice S&P 500 y es responsable de aproximadamente una cuarta parte del aumento del 21 por ciento del índice de referencia este año. Nvidia ya había cerrado con el título de mayor empresa en junio, aunque solo mantuvo el récord durante un día.

Las empresas más grandes de Wall Street están muy expuestas a la inteligencia artificial: Apple, con sus iPhones con IA recién lanzados; Microsoft, Amazon.com Inc. y Alphabet Inc., con sus negocios en la nube y servicios de IA; y Meta Platforms Inc., con sus funciones de IA y segmentación de anuncios.

Con excepción de Apple, todas estas empresas se encuentran entre los clientes más importantes de Nvidia y han enfatizado su compromiso de seguir invirtiendo en IA.

La semana pasada, los resultados de Apple pusieron de relieve las preocupaciones sobre el crecimiento de sus ingresos, junto con la debilidad en China. Nvidia dará a conocer sus resultados a finales de este mes.

No solo las empresas más grandes por capitalización de mercado son actores de IA, sino también las acciones con mejor desempeño del año.

El avance del 183 por ciento de Nvidia es el tercero más grande en el S&P 500 este año, detrás de Vistra Corp. (el productor de energía que ha visto un aumento en la demanda relacionada con la IA) y la firma de software de análisis de datos Palantir Technologies Inc.

La reciente fortaleza se debe a que la compañía calmó las preocupaciones de los inversores sobre los problemas relacionados con su chip Blackwell, que se retrasó debido a problemas de ingeniería, así como sus perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Esperan que ingresos de Nvidia se dupliquen

Los analistas esperan que los ingresos de Nvidia se dupliquen en el año fiscal actual y aumenten un 44 por ciento durante el siguiente, según datos compilados por Bloomberg. Los analistas de Wall Street han aumentado continuamente las estimaciones de ganancias y beneficios de Nvidia durante el último trimestre.

Más allá del optimismo de Blackwell, las ventas recientes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. mostraron una fuerte demanda de IA, mientras que una ronda de financiación para OpenAI resultó en una valoración de 157 mil millones de dólares. OpenAI lanzó recientemente un modelo de IA con capacidades de razonamiento, algo en lo que Alphabet Inc. también está trabajando.

“La implicación de la IA es extraordinariamente grande y estas grandes empresas tecnológicas están invirtiendo cientos de miles de millones en ella, siendo Nvidia la que más se beneficia”, afirmó Ainina, de James Investment. “En general, las perspectivas siguen siendo buenas”.

¿Qué vende Nvidia?

En junio, el fabricante de chips ya superó a Apple y se coronó brevemente (durante solo unas horas) como la compañía de mayor valor.

La compañía, fundada en 1991, se ha convertido en líder en el sector de la inteligencia artificial y este año ha sido coronada como ‘la niña bonita de Wall Street’.

De esta forma, es la mayor proveedora de unidades de procesamiento gráfico de las tecnológicas y sus productos se usan en herramientas de software como el chatbot de OpenAI, ChatGPT.

Con información de EFE