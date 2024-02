IA, un ‘negociazo’: Nvidia, fabricante de chips, tendrá ingresos de 24 mil millones de dólares

Nvidia Corp. se puso en marcha a finales de la negociación después de entregar otro pronóstico de ventas llamativo, añadiendo un nuevo impulso a un repunte de las acciones que ya lo convirtió en el fabricante de chips más valioso del mundo.

Los ingresos en el período actual serán de alrededor de 24 mil millones de dólares, dijo la compañía en un comunicado el miércoles. Los analistas habían predicho 21 mil 900 millones de dólares en promedio. Los resultados del cuarto trimestre también superaron las estimaciones de Wall Street.

La perspectiva amplía una racha de expectativas que rompen con lo antes pronósticado de Nvidia, gracias a la demanda insaciable de sus aceleradores de inteligencia artificial, chips muy preciados que trituran los datos para los modelos de IA. La tecnología ha ayudado a impulsar una proliferación de chatbots y otros servicios de IA generativa, que pueden crear texto y gráficos basados en indicaciones simples.

“La computación acelerada y la IA generativa han llegado al punto de inflexión”, dijo el director ejecutivo Jensen Huang en el comunicado. “La demanda está en aumento en todo el mundo en empresas, industrias y naciones”.

Las acciones aumentaron hasta un 11 por ciento en el comercio extendido después del anuncio. Anteriormente cerraron a 674.72 dólares en Nueva York, dejándolos un 36 por ciento durante el año.

La capitalización de mercado de Nvidia aumentó en más de 400 mil millones de dólares este año, lo que elevó su valoración a 1.7 billones de dólares, ya que los inversores apuestan a que la compañía seguirá siendo la principal beneficiaria de un auge de la informática de la IA.

Eso convirtió el informe del miércoles en un evento muy esperado tanto para Wall Street como para el mundo de la tecnología. Y los números, junto con el tono optimista de Huang, renovaron la confianza de que el gasto se mantendrá fuerte.

Las acciones de Advanced Micro Devices Inc., Broadcom Inc. y Marvell Technology Inc., otros tres fabricantes de chips que se espera que se beneficien del crecimiento de la IA, también ganaron en el comercio tardío.

“Todo el mercado está viendo este informe y las expectativas se han elevado”, dijo el analista de Wolfe Research, Chris Caso, en una nota. La orientación fue lo suficientemente fuerte como para “demostrar un impulso continuo, al tiempo que dejó espacio para una subida continua durante la segunda mitad”.

Nuevo ciclo en Nvidia

En una conferencia telefónica con analistas, Huang dijo que la demanda de los productos más nuevos de Nvidia seguirá superando la oferta durante el resto del año. Aunque la oferta está creciendo, la demanda no muestra ningún signo de desaceleración, dijo.

“La IA generativa ha iniciado un ciclo de inversión completamente nuevo”, dijo Huang. Eso conducirá a una duplicación de la base instalada del centro de datos del mundo en los próximos cinco años y “representará una oportunidad de mercado anual de cientos de miles de millones”, dijo.

En el cuarto trimestre fiscal, que finalizó el 28 de enero, los ingresos de Nvidia se triplicaron con creces a 22 mil 100 millones de dólares. El beneficio, excluyendo ciertos artículos, fue de 5.16 dólares por acción. Los analistas habían predicho ventas de alrededor de 20 mil 400 millones de dólares y ganancias de 4.60 dólares por acción. Subrayando la magnitud de su reciente racha de crecimiento: recientemente, como 2021, Nvidia no generó tantos ingresos en todo un año.

La división de centros de datos de Nvidia, ahora con mucho, su mayor fuente de ventas, generó 18 mil 400 millones de dólares en ingresos, un 409 por ciento más que en el mismo período del año anterior. Los chips de juego proporcionaron 2 mil 870 millones de dólares en ventas.

Nvidia está trabajando ahora para extender su tecnología de IA más allá de las grandes empresas de centros de datos. Huang, de 61 años, ha viajado por todo el mundo argumentando que los gobiernos y las corporaciones necesitan sus propios sistemas de IA, tanto para proteger sus datos como para obtener una ventaja competitiva.

Nvidia anunció un acuerdo con Cisco Systems Inc. a principios de este mes que le da un nuevo canal de distribución. Como parte de ese acuerdo, Cisco, el mayor proveedor mundial de equipos de red, ayudará a vender sistemas completos de IA a las empresas.

Pero Nvidia se enfrenta a riesgos, incluyendo una creciente competencia y un impulso de algunos clientes para desarrollar sus propios chips de IA.

AMD comenzó recientemente a vender una línea de aceleradores llamada MI300. Espera obtener ingresos de 3 mil 500 millones de dólares de ese producto este año, en surre una proyección anterior de 2 mil millones de dólares. Sin embargo, Nvidia no se detiene. Los analistas esperan que la compañía pronto desvele aceleradores más potentes.

Nvidia también ha tenido que navegar por las nuevas reglas de exportación para los chips que se dirigen a China, el mayor mercado de semiconductores. La compañía ha reducido las capacidades de sus productos para seguir vendiendo a esa región, que en el pasado representó una cuarta parte de los ingresos. Hace tres meses, la directora financiera, Colette Kress, dijo a los analistas que las proyecciones de la compañía habrían sido más altas si no fuera por las reglas de China.

En términos de ingresos del centro de datos, China representó un porcentaje medio de un solo dígito en el cuarto trimestre. “Esperamos que se mantenga en un rango similar en el primer trimestre”, dijo Kress el miércoles.

La compañía ha comenzado a enviar muestras de nuevos chips que cumplen con las restricciones a los clientes chinos, dijo Huang. Eso debería ayudar a los negocios a volver a mejorar.

“Vamos a hacer todo lo posible para competir en ese mercado y tener éxito en el mercado”, dijo Huang.