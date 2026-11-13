Secretarios de Trump se ‘echan la bolita’ por no bloquear a empresa de Alicia Huang, supuesta espía china

El funcionario subrayó que China puede adquirir chips, aunque no los más avanzados. (Foto: EFE / X)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que su dependencia había respaldado desde hace tiempo la inclusión de Megaspeed International en una lista negra comercial, pero que la responsabilidad de hacerlo correspondía al secretario de Comercio, Howard Lutnick.

“El Tesoro, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y el Departamento de Estado estaban a favor de incluir a Megaspeed en la lista de entidades restringidas desde hace meses, pero Comercio es quien tiene la facultad de hacerlo”, declaró Bessent en una entrevista con CNBC el viernes, luego de la destitución del director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, tras conocerse su relación con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed y presunta espía china.

“Tenemos todas las facultades que necesitamos. Simplemente hay que ponerlas en práctica”, afirmó Bessent.

Piden explicar por qué no se ha bloqueado a la empresa de chips

La supervisión de Lutnick sobre las exportaciones de chips y los controles comerciales ha sido objeto de un creciente escrutinio desde que Huang fue destituido de Nvidia el jueves.

Según documentos revisados por Bloomberg News, otra empresa vinculada con Huang pudo haber adquirido chips de inteligencia artificial de Nvidia introducidos de contrabando.

Elizabeth Warren, integrante de mayor rango del Partido Demócrata en el Comité Bancario del Senado, afirmó en un comunicado que Lutnick “debe explicar por qué no han cerrado las lagunas en los controles de exportación y actuar hoy mismo para garantizar que nuestra tecnología avanzada no esté alimentando al Ejército chino”.

El jueves, Lutnick aceptó comparecer ante el Congreso.

Por ahora, el secretario de Comercio cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien le expresó su confianza pocas horas después de que Nvidia anunciara la salida de Huang.

Bessent pide investigación en Nvidia por venta de chips

Bessent también sostuvo que debe haber responsabilidades dentro de Nvidia por la venta de chips avanzados que posiblemente terminaron en manos de entidades chinas o del gobierno de ese país.

“¿Nvidia sabía quién era su cliente? ¿Hubo un esfuerzo sólido dentro de la compañía para garantizar que no hubiera filtraciones y que no estuvieran vendiendo a empresas fachada que claramente actuaban como intermediarias? Creo que es importante que cualquier persona de la compañía involucrada rinda cuentas por ello", declaró Bessent.

El funcionario señaló al asesor jurídico general de Nvidia, Tim Teter, quien intervino en una investigación del gobierno estadounidense sobre el presunto contrabando de chips de inteligencia artificial por parte de Megaspeed.

“Probablemente debió haber ejercido una mayor supervisión en lugar de limitarse a reprender”, dijo Bessent.

“Estoy seguro de que el consejo de administración, ahora que finalmente se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo, llevará a cabo una investigación exhaustiva”.

Bessent acompañará a Trump a China, donde el presidente se reunirá con Xi Jinping durante la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) la próxima semana. El secretario del Tesoro no considera necesario que ambos mandatarios aborden el tema.

“¿Qué habría que plantear? Hubo una violación de los protocolos y vamos a asegurarnos de que no vuelva a ocurrir", señaló Bessent.

El funcionario subrayó que China puede adquirir chips, aunque no los más avanzados.

“Hemos sido muy claros y establecemos el límite en los chips H100 de Nvidia. En cuanto a la posibilidad de ser clientes, pueden comprar productos de generaciones tecnológicas menos avanzadas. Lo hacen y eso está bie”, concluyó.