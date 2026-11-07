Xi, Trump y Putin: China confirma negociaciones para reunir a los tres líderes en cumbre histórica

Expertos señalan que es poco probable que los tres mandatarios aborden cuestiones de fondo. (Foto: AP)

Beijing ha confirmado por primera vez que está conversando sobre una reunión histórica entre el mandatario chino Xi Jinping, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin.

Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, manifestó en una rueda de prensa esta semana en Beijing que China “está en comunicación con las partes pertinentes respecto de una reunión entre los tres jefes de Estado”.

No hay nada decidido, pero el encuentro de los tres gobernantes se llevaría a cabo este mes al margen de una cumbre regional en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China.

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Si ocurre, sería histórico. Sin embargo, expertos señalan que es poco probable que los tres mandatarios aborden cuestiones de fondo, dado que sus intereses son contrapuestos, pero se reunirían para una fotografía. China orquestaría cuidadosamente el encuentro.

“Creo que ocurrirá. La cuestión es el formato y el contenido”, expresó Sun Yun, directora del programa sobre China del Stimson Center, un centro de estudios estadounidense enfocado en temas relacionados con la paz mundial. “China quiere la imagen, pero no los costos”.

Beijing es la sede este año de la cumbre de gobernantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), un grupo de 21 miembros que incluye a Estados Unidos y Rusia.

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Se prevé que Trump viaje a Shenzhen para reunirse con Xi por tercera vez este año, manteniendo una frágil tregua comercial que está prevista para expirar en enero.

En un indicio de que las tensiones persisten, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, instó a Beijing en una videollamada el viernes con el viceprimer ministro chino He Lifeng a adoptar “acciones concretas para implementar plenamente sus compromisos anteriores, en particular en lo relativo a compras agrícolas, tierras raras y otros minerales cruciales”, según un comunicado de la oficina de Greer.

La agencia oficial de noticias china Xinhua informó el sábado que ambas partes mantuvieron intercambios profundos y constructivos en la llamada, y que China expresó preocupaciones por las medidas económicas y comerciales restrictivas de Washington contra Beijing.

Trump busca reunión de Putin en China

Mientras esté en China, Trump ha dicho que le interesaría reunirse con Xi y Putin para dialogar sobre controles de armas nucleares, aunque Putin está interesado en hablar sobre la guerra en Ucrania sin que Kiev esté presente en la mesa.

“Putin es quien más tiene que ganar con una reunión trilateral de líderes, y es evidente que los rusos están detrás del impulso para una reunión, lo que sería un acierto diplomático (para ellos)”, sostuvo Danny Russel, ex alto funcionario del Departamento de Estado que laboró en el gobierno del expresidente Barack Obama.

Trump, con su “fascinación por los hombres fuertes autoritarios”, estaría encantado con la reunión, aunque sus asesores le han advertido claramente que debe mantenerse alejado del tema de Ucrania en las conversaciones, indicó Russel, quien ahora es investigador distinguido del Asia Society Policy Institute, un centro de investigación enfocado en abordar temas de la región Asia-Pacífico.

Sun, del Stimson Center, señaló que Rusia probablemente usaría la cumbre para incitar a Beijing y a Washington a acercarse a las posturas de Moscú sobre Ucrania, mientras que “China tendrá que lidiar con la manipulación rusa”.

El gobierno chino tampoco entablaría conversaciones sobre control de armas ni debates sobre Ucrania o Irán, más allá de su estribillo diplomático de que la paz es importante y las guerras deben terminar, afirmó Sun.

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El mayor reto para Beijing podría ser la percepción. La cumbre no debería dar la imagen “de que las tres grandes potencias están repartiéndose el mundo”, expresó.

La reunión podría no ser más que una oportunidad para una foto que le permitiría a Putin ser visto junto a los mandatarios de Estados Unidos y China, dijo Craig Singleton, director sénior del programa sobre China en la Foundation for Defense of Democracies, un centro sin fines de lucro enfocado en política exterior y seguridad nacional, entre otros temas.

“Pero estas oportunidades fotográficas tienen rendimientos diplomáticos decrecientes”, comentó Singleton. “El espectáculo puede ser histórico, sin producir nada particularmente trascendente”.