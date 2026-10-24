China desafía a Trump: Reactivará la mayor central eléctrica de Venezuela para reducir apagones

Una empresa de ingeniería china está a punto de reactivar parcialmente una enorme central eléctrica venezolana que permanece prácticamente inactiva desde hace años, un paso crucial para reparar la deteriorada red eléctrica del país.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, que prefirieron permanecer en el anonimato debido a que la información no es pública, China Machinery Engineering Corp. planea poner en marcha el próximo mes una unidad de 600 megavatios alimentada con petróleo en el extenso complejo de Planta Centro. La empresa trabaja en la planta bajo un contrato que data de la presidencia del fallecido Hugo Chávez.

La reactivación de la mayor central eléctrica de combustibles fósiles de Venezuela contribuirá a paliar los apagones crónicos que se agravaron desde que los terremotos azotaron la región en junio. Mientras tanto, el hecho de que una empresa controlada por Pekín lleve a cabo las reparaciones recuerda que China sigue activa en Venezuela, a pesar de que la administración Trump se comprometió a reducir su influencia.

Falta de inversión y las sanciones de EU

La red eléctrica venezolana sufrió años de falta de inversión y mantenimiento, mientras las sanciones estadounidenses asfixiaban la economía del país. Desde las fábricas hasta las calles de las ciudades, los apagones generan una creciente frustración. El Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales documentó 531 protestas por cortes de energía solo en septiembre, más de veinte veces más que el año anterior.

Sobre el papel, el país cuenta con capacidad de generación suficiente para producir aproximadamente 37 mil megavatios, de los cuales cerca de la mitad provienen de represas hidroeléctricas, según BloombergNEF. Sin embargo, muchas centrales se encuentran en grave estado de deterioro. Se utilizaron piezas de algunas unidades para reparar otras. Caracas es uno de los pocos lugares de Venezuela que no sufre apagones frecuentes, salvo por breves interrupciones.

Mantener el suministro eléctrico es fundamental, sobre todo para el sector petrolero, pilar de la economía venezolana. Las operaciones de extracción de crudo dependen en gran medida de la red eléctrica, incluso cuando la nueva legislación exige a las empresas instalar sus propios generadores.

Varias compañías petroleras, entre ellas Repsol SA, Chevron Corp. y el socio del Pentágono, North American Blue Energy Partners Inc., realizan reparaciones en la infraestructura eléctrica para garantizar un acceso fiable a la electricidad, según indicaron las fuentes.

La Planta Centro, ubicada a unos 135 kilómetros al oeste de Caracas, en el estado Carabobo, se construyó hace aproximadamente 50 años y en su momento abasteció de energía a Caracas. Desde 2021, permanece prácticamente inactiva debido a fallas en los equipos, maquinaria obsoleta, escasez de combustible y otros factores. Si estuviera en pleno funcionamiento, el complejo de seis unidades podría generar más de 2 mil 500 megavatios, una producción superior a la de dos grandes reactores nucleares.

China Machinery Engineering, que tiene un contrato para trabajar en la planta desde aproximadamente 2010, reactiva la unidad número 6, lo que permitirá recuperar cerca del 25 por ciento de la capacidad anterior del complejo. Una vez en funcionamiento, el generador utilizará fueloil suministrado por la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA, según informaron las fuentes.

Trump prometió reducir la participación de China

El presidente estadounidense Donald Trump y miembros de su administración defendieron la reducción de la influencia china en Venezuela desde poco después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al expresidente Nicolás Maduro en enero.

“Por primera vez en 20 años, estamos manteniendo conversaciones serias sobre cómo erosionar y eliminar la presencia iraní, la influencia china y también la presencia rusa”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 28 de enero.

Los trabajos en Planta Centro forman parte de una serie más amplia de reparaciones que se llevan a cabo en la infraestructura eléctrica de Venezuela, propiedad de la empresa eléctrica nacional, Corporación Eléctrica Nacional SA.

GE Vernova Inc. firmó un acuerdo preliminar con Venezuela en junio para colaborar en la reparación de la red eléctrica. Sin embargo, según fuentes cercanas, el progreso se ralentizó por las negociaciones y los retrasos en la entrega de equipos. GE Vernova declaró que trabaja para finalizar los contratos e iniciar las obras lo antes posible.

Otra empresa contratista, la argentina Impsa SA, repara la central hidroeléctrica de Tocoma, un proyecto enorme e inacabado en el río Caroní.